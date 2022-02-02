Полиция Красноярска задержала похитителей майнингового оборудования на 14 млн

В Березовском районе сотрудники уголовного розыска и Росгвардии по горячим следам задержали троих мужчин, подозреваемых в хищении вычислительной техники для майнинга криптовалюты. Возбуждено уголовное дело, рассказали 2 февраля в главке МВД по Красноярскому краю.

О краже оборудования на 14,5 миллиона рублей сообщил накануне его владелец. Полицейские оперативно установили личности людей, причастных, как полагают правоохранители, к преступлению, и при поддержке бойцов СОБР задержали их. Похищенная техника изъята.

По уголовному делу о краже предполагаемым похитителям грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи краевой полиции проверяют задержанных на причастность к аналогичным нарушениям закона.