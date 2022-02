Ученые СФУ привлекли искусственный интеллект для спасения лесов

Российские ученые привлекли нейронные сети для спасения лесов нашей планеты. С помощью искусственного интеллекта коллектив специалистов, в который вошли представители Сибирского федерального университета, научился выявлять пострадавшие от вредителей деревья уже на ранних стадиях заражения. Исследование команды ученых опубликовал журнал Q1 "IEEE Access".

В борьбе с глобальным потеплением, пожарами и другими факторами, грозящими лесам Земли массовым вымиранием, ученые на этот раз акцентировали внимание на опасных вредителях. Исследование, по мнению коллектива, позволит своевременно принимать профилактические меры при заражении деревьев.

Для диагностики леса специалисты использовали беспилотные летательные аппараты и алгоритмы глубоких нейронных сетей YOLO (You Only Look Once - "посмотреть только раз"), позволяющих быстро опознавать объекты в режиме реального времени. Этими объектами стали, разумеется, деревья, - в данном случае норвежская или европейская ель, распространенная во многих странах.

Ученые сравнили разные архитектуры нейронных сетей, протестировали их и определили лучший вариант для обнаружения зараженных деревьев, рассказала доцент кафедры систем искусственного интеллекта СФУ, кандидат технических наук Анастасия Сафонова.

В университете уточнили, что искусственный интеллект можно настраивать на обнаружение разных вредителей и на любые виды деревьев. Это позволит принимать меры для предотвращения "лесных эпидемий".