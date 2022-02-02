В полуфинале "кулинарного чемпионата мира" Bocuse d'Or выступит команда красноярских поваров

Европейский континентальный этап главного мирового кулинарного конкурса Bocuse d'Or пройдет в Будапеште 23 и 24 марта 2022 года. За путевку в финал будет бороться и команда из России - наши повара вошли в список 20 полуфиналистов отборочного тура.

Россию будут представлять красноярские гастрономические мастера: шеф-преподаватель Высшей Школы Гастрономии СФУ от Institut Paul Bocuse в России Сергей Тернов и студентка 3-го курса того же ВУЗа Анна Башлыкова. А вот тренером у них выступит Андрей Матюха - ресторатор и шеф-повар из Краснодара, за плечами которого выступление на европейском полуфинале в Турине в 2018 году. Кулинары за короткий срок смогли найти рецепт, в котором сочетаются традиционные сибирские блюда и принципы высокой кухни.

Об успехе красноярских кулинаров знают и в правительстве края, где пообещали оказать поддержку. "Искусство красноярских шеф-поваров привлекает в регион туристические потоки, поэтому появление наших представителей в составе участников международного конкурса Bocuse d'Or - это закономерный результат. Уверен, что команда успешно выступит и на таком высоком уровне - а Правительство Красноярского края ее поддержит", - рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Напомним, Bocuse d'Or входит в число главных событий гастрономической индустрии - он проводится раз в два года. В кулуарах конкурс называют гастрономическим Оскаром или чемпионатом мира. Многие известные сегодня шефы начинали свой путь именно отсюда. Конкурс проводится в несколько этапов: вначале организуются национальные отборочные туры в странах-участницах. Их лидеры затем представляют свою страну в полуфинале - на континентальном уровне. Именно этот этап пройдет в Будапеште. Он предполагает четыре соревнования - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Америке, Африке и Европе. Те, кто проявит себя лучше всего, попадают в финал, а заодно в список лучших шеф-поваров мира.