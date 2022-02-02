В полуфинале "кулинарного чемпионата мира" Bocuse d'Or выступит команда красноярских поваров

Новости

Сборная России сыграет стыковые матчи на стадионе "Динамо" 17:37
В Минздраве назвали недостаточными темпы вакцинации от COVID 17:22
Сериал "И просто так" стал самым популярным в "Амедиатеке" 17:22
Попова: Заболеваемость COVID-19 быстрее всего растет среди подростков 17:18
CNN: Байден одобрил размещение дополнительных войск в Восточной Европе 17:17
В WhatsApp появится важная функция 17:11
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю возросло в два раза 17:07
Попова: Заболеваемость ковидом в России выросла вдвое 17:04
RT DE обжалует в суде решение немецкого регулятора о запрете на вещание 17:00
Ушаков не сравнивал ответы США и НАТО на предложения России с публикацией El Pais 16:55
Путин обсудил с Совбезом защиту персональных данных 16:48
Собянин: Заболеваемость COVID-19 в Москве за прошлую неделю выросла на 70% 16:44
Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление по международным отношениям 16:40
Кабмин выделит еще более 400 млн рублей на изучение штаммов COVID-19 16:39
Мишустин: "Омикрон" выявлен практически во всех регионах 16:39
Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года 16:38
Журналист El Pais, опубликовавший ответы США на российские предложения, находится на Украине 16:37
СМИ: Путин раньше американских политиков догадался о движении мира к многополярности 16:32
Сенаторы займутся мониторингом программы по обновлению ЖКХ 16:18
Путин и Джонсон переговорят по телефону 2 февраля 16:17
В ВОЗ посоветовали "не расслабляться" из-за снижения госпитализаций с COVID 16:14
RT запретили вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия лицензии 16:12
Марьяна Лысенко: Вакцинация от коронавируса необходима раз в полгода 16:09
Абрамченко поручила расследовать ЧП с рыболовным судном в Приморском крае 16:00
Главврач 52-й больницы Марьяна Лысенко назвала специфический симптом "омикрона" 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 17:25
Рубрика: Общество

В полуфинале "кулинарного чемпионата мира" Bocuse d'Or выступит команда красноярских поваров

Текст: Мария Павлова
Европейский континентальный этап главного мирового кулинарного конкурса Bocuse d'Or пройдет в Будапеште 23 и 24 марта 2022 года. За путевку в финал будет бороться и команда из России - наши повара вошли в список 20 полуфиналистов отборочного тура.
Слева направо: Андрей Матюха, Сергей Тернов, Анна Башлыкова. Фото: предоставлено пресс-службой INSTITUT PAUL BOCUSE RUSSIA Слева направо: Андрей Матюха, Сергей Тернов, Анна Башлыкова. Фото: предоставлено пресс-службой INSTITUT PAUL BOCUSE RUSSIA
Слева направо: Андрей Матюха, Сергей Тернов, Анна Башлыкова. Фото: предоставлено пресс-службой INSTITUT PAUL BOCUSE RUSSIA

Россию будут представлять красноярские гастрономические мастера: шеф-преподаватель Высшей Школы Гастрономии СФУ от Institut Paul Bocuse в России Сергей Тернов и студентка 3-го курса того же ВУЗа Анна Башлыкова. А вот тренером у них выступит Андрей Матюха - ресторатор и шеф-повар из Краснодара, за плечами которого выступление на европейском полуфинале в Турине в 2018 году. Кулинары за короткий срок смогли найти рецепт, в котором сочетаются традиционные сибирские блюда и принципы высокой кухни.

Фото: iStock
Как юный помощник повара из Дагестана стал ресторатором и фудблогером

Об успехе красноярских кулинаров знают и в правительстве края, где пообещали оказать поддержку. "Искусство красноярских шеф-поваров привлекает в регион туристические потоки, поэтому появление наших представителей в составе участников международного конкурса Bocuse d'Or - это закономерный результат. Уверен, что команда успешно выступит и на таком высоком уровне - а Правительство Красноярского края ее поддержит", - рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Напомним, Bocuse d'Or входит в число главных событий гастрономической индустрии - он проводится раз в два года. В кулуарах конкурс называют гастрономическим Оскаром или чемпионатом мира. Многие известные сегодня шефы начинали свой путь именно отсюда. Конкурс проводится в несколько этапов: вначале организуются национальные отборочные туры в странах-участницах. Их лидеры затем представляют свою страну в полуфинале - на континентальном уровне. Именно этот этап пройдет в Будапеште. Он предполагает четыре соревнования - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Америке, Африке и Европе. Те, кто проявит себя лучше всего, попадают в финал, а заодно в список лучших шеф-поваров мира.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Путин и Джонсон переговорят по телефону 2 февраля
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю возросло в два раза
CNN: Байден одобрил размещение дополнительных войск в Восточной Европе
Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим
Президент Хорватии: Великобритания безответственно обманывает и подстрекает Украину
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым