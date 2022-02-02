В Приангарье бутлегеров приговорили к колонии и выплате миллионного ущерба

Иркутский областной суд вынес приговор группе бутлегеров, продавшей фальсифицированный алкоголь на шесть миллионов рублей. Незаконную деятельность пресекли совместными усилиями сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. Проведены десятки обысков, девять экспертиз, арестовано имущество обвиняемых, в том числе три здания, участок земли и автомобили. Об этом рассказали сегодня в полиции региона.

В уголовном деле фигурируют четверо мужчин, распространявших немаркированную спиртосодержащую продукцию в Иркутской области. В ходе следствия обнаружены производственные цеха, склады с крупными партиями фальсификата, выявлены торговые точки. Изъято примерно пять тысяч литров водки, более полутора тысяч литров коньяка, сотни литров спирта.

Бутлегеры снабжали бутылки с сомнительным зельем этикетками, напоминающими бренды официальных производителей коньяка. Таким образом владельцам товарных знаков был нанесен существенный ущерб.

В полиции уточнили, что незаконной деятельностью занимались жители города Нижнеудинска. Организатор группы скрылся от правоохранителей, но после объявления в федеральный розыск был задержан в столице региона.

Фигуранты дела приговорены к разным срокам - от двух с половиной до четырех с половиной лет колонии - и штрафу в полтора миллиона рублей. Кроме того, взыскан ущерб - 3,5 миллиона рублей, - в пользу правообладателей товарных знаков.

Приговор пока не вступил в законную силу.