В Томске из-за COVID-19 перенесут каникулы для первоклассников

Томские власти приняли решение о переносе дополнительных каникул для первоклассников в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19. Дети уйдут на отдых на неделю раньше.

- В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции департамент образования администрации Томска рекомендовал подведомственным муниципальным общеобразовательным учреждениям провести дополнительные каникулы для первоклассников с 7 по 13 февраля, - сообщает администрация города Томска.

Отмечается, что из-за переноса каникул в календарные учебные графики учреждений на 2021-2022 учебный год будут внесены изменения.