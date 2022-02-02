В Томске капитана и директора осудили за смерть подростка на барже

Александровский районный суд Томской области признал капитана теплохода и директора судоходной компании виновными в гибели подростка.

Как было установлено в суде, в мае 2020 года 35-летний директор судоходной компании привлек несовершеннолетних сельчан к выполнению работ на барже, чтобы сэкономить деньги. Подростки без специальной подготовки и оборудования должны были очистить емкости от остатков мазута. Один из парней отравился парами нефтепродуктов и скончался.

В отношении капитана и директора компании возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

- Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил руководителя коммерческой организации к одному году пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщает прокуратура Томской области.

Капитана теплохода суд приговорил к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.