В горах Домбая и Архыза из-за угрозы схода лавин закрыли часть трасс

МЧС по Карачаево-Черкесии объявило экстренное предупреждение в связи с угрозой схода лавин в горах курорта выше 1500 метров.

По данным ведомства, вероятность возникновения ЧС сохраняется до 4 февраля.

Как сообщила администрация Домбая на своей странице в Instagram, катание на курорте разрешено только по лесной трассе, канатные дороги открыты на первом уровне. Для предупреждения ЧП идет подготовка к принудительному спуску лавин путем обстрела лавиноопасных участков склона горы Мусса-Ачитара.

По данным агентства "Интерфакс", также закрыты часть трасс и курортных дорог в горах Архыза.