ФАС отсрочила решение по сделке о продаже угольной "дочки" "Северстали"

Федеральная антимонопольная служба продлила на два месяца срок рассмотрения ходатайства ООО Группы "Русская энергия" о покупке 100% голосующих акций АО "Воркутауголь". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Антимонопольная служба запросила у организаций дополнительную информацию, чтобы всесторонне оценить влияние сделки на российский рынок коксующегося угля", - говорится в сообщении ФАС.

"Воркутауголь" - одна из крупнейших угледобывающих российских компаний. Предприятие входит в горнодобывающий дивизион ПАО "Северсталь" с 2003 года.

О намерении продать АО "Воркутауголь" "Северсталь" объявила 2 декабря 2021 года. По сообщению пресс-службы компании, сумма сделки с ООО "Русская энергия" должна составить 15 млрд рублей, стороны намеревались закрыть ее в первом квартале 2022 года.

"Воркутауголь" является самым большим предприятием в Воркуте, здесь работают 5,9 тысячи человек. В 2020 году объем добычи угля составил 10,3 млн тонн, основным потребителем продукции является Череповецкий металлургический комбинат.