Киберспортсмены соберут деньги на лекарства онкобольным детям

Весной нынешнего года в Санкт-Петербурге состоится Всероссийский благотворительный киберспортивный турнир. Собранные средства будут направлены на закупку дорогостоящих препаратов в онкологическую клинику. Это тот редкий случай, когда виртуальная реальность поможет спасти физические детские жизни.

Сегодня в обществе действительно царит устойчивый стереотип, что те, кто сутками сидит за компьютером, борясь с виртуальным противником за условное "место под солнцем", довольно слабо фиксируют внешний мир. И уж точно не склонны помогать окружающим в их проблемах.

Петербуржец Георгий Зарубин решил доказать, что это не так. В 2020 году, в самый разгар локдауна, он с коллегами из Межрегиональной общественной организации "Федерация электронного спорта" объявили об организации пробного благотворительного турнира.

Это был удачный момент для такого начинания - общественная жизнь переместилась в онлайн. Количество зрителей компьютерных баталий и стримов выросло в разы. Событий в киберсообществе стало происходить гораздо больше.

- Среди геймеров во время тренировок, игр, просмотров стримов всегда идет активное общение, - говорит Георгий. - И во время пандемии мы решили использовать эту особенность нашего сообщества на общее благо. Возникла идея - провести благотворительный кибертурнир с прямой трансляцией в Сети.

Поскольку МОО "Федерация электронного спорта" и сам Георгий Зарубин, как первый вице-президент организации, уже давно поддерживают связи с благотворительным фондом, который помогает выздороветь детям с онкологическими заболеваниями, то адресатов помощи долго искать не пришлось. Маленьким пациентам всегда нужны дополнительные средства на лекарства. Ведь далеко не все лекарственные препараты входят в список бесплатных, некоторые из них приходится закупать дополнительно.

Благотворительность стала нетривиальным инструментом взаимодействия в обществе

Несмотря на то что петербургская киберспортивная организация с 2017 года проводит различные турниры, чемпионаты и просветительские мероприятия, опыта благотворительных встреч у них не было. Да и вообще в России аналогов такому мероприятию крайне мало.

Для гарантии успеха организаторы решили привлечь ярких участников и известные команды. Они пригласили популярных стримеров, эфиры которых собирают сотни зрителей на Ютубе. Свои команды на этом турнире выставили крупные компании.

- Для первого турнира мы взяли дисциплину "Боевая арена", или "Дота 2", это самая популярная компьютерная игра в нашей стране, - говорит Георгий. - Поскольку в первый раз у нас не было призового фонда, то все участники стремились не столько победить, сколько показать красивую игру.

Тогда было собрано более 100 тысяч рублей. Для первого раза это успех. Конечно, внушительную часть денег перечислили сами звезды киберспорта. Но среди тех, кто отправлял пожертвования, было много обычных зрителей. Они писали детям слова поддержки, письма-пожелания. Кто-то отправлял 50 рублей, кто-то 10 тысяч. Но в основном это были суммы в 500, 1000, 1200 рублей.

На них впоследствии были приобретены порт-системы для детской химиотерапии. И этот факт стал лучшим импульсом для продолжения благотворительных кибертурниров.

Летом и зимой прошлого года петербургская команда Федерации электронного спорта провела еще два турнира. В подготовке одного из них оказала поддержку крупная российская киберспортивная компания.

Было привлечено более 40 команд со всей страны. Появился призовой фонд. И главное, что за обе игры было собрано более 300 тысяч рублей, которые снова пошли на закупку лекарств.

- Мы поняли, что эта история стабильна, значит, ее можно развивать и совершенствовать, - говорит Георгий. - В конце прошлого года наша команда победила в конкурсе "Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга". Грант на сумму 125 тысяч рублей мы используем для улучшения условий проведения мероприятия. Сможем арендовать более продвинутое оборудование, улучшить уровень трансляции и вообще привлечь больше внимания к киберблаготворительности.

Следующий турнир запланирован на март-апрель. В нем появятся дополнительные дисциплины, а значит, новые зрители и участники. Ведь каждая игра собирает свою аудиторию. По наблюдениям организаторов, у "Дота 2" самый большой пул фанатов и благотворителей. Получается, что игра действительно спасает жизни.

Киберспорт сегодня становится интересен все более широкому кругу людей. Это универсальная среда, которая объединяет людей, абсолютно не похожих друг на друга - разных национальностей, вероисповедания, государственной принадлежности. И хотя считается, что сегодня средний возраст участников подобных турниров от 18 до 24 лет, игра постепенно взрослеет.

Как считает Георгий Зарубин после победы российской команды Team Spirit на чемпионате The International 2021 по "Дота 2", киберспорт в нашей стране переживает свое второе рождение. Например, частные компании все чаще используют киберспортивную тематику в собственной рекламе.

- Мне кажется, бизнес начинает постепенно привыкать к тому, что киберспорт - это одна из ключевых вещей в молодежной среде, - говорит он. - И я уверен, что он будет трендом 20-х годов XXI века. А в киберспорте появится целый сегмент благотворительности, поскольку это один из самых нетривиальных и интересных инструментов взаимодействия в обществе.

По его мнению, подобные мероприятия нужны не только тем, кому действительно необходима помощь, но и бизнесу, и государству.