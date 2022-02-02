Атомный подводный крейсер "Князь Олег" прибыл на Северный флот. Это временный пункт базирования. Свою службу он будет нести на Тихоокеанском флоте.

Об этом сообщила пресс-служба Севмаша, где подводную лодку проекта "Борей-А" и построили. На подводном крейсере уже побывал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. На Северном флоте экипаж "Князя Олега" пройдет комплекс базовой подготовки и сдаст курсовые задачи в море. Потом он совершит межфлотский переход на Тихоокеанский флот. Место его постоянного базирования - Вилючинск.

"РГ" уже писала о том, что межфлотский переход планируется в конце лета. Но если поступит приказ на перебазирование раньше, то его выполнят.

"Князь Олег" - атомный подводный крейсер проекта "Борей-А". Андреевский флаг на подлодке подняли 21 декабря 2021 года. Как заявило руководство Севмаша, это боевая машина, которая оснащена по последнему слову техники и достойно продолжит линейку кораблей серии, будет успешно выполнять задачи в любой точке Мирового океана. Головной крейсер проекта "Князь Владимир" передали в 2020 году. Он несет службу на Северном флоте.