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02.02.2022,  
11:17
Текст:  Светлана Цыганкова

"Князь Олег" прибыл на Северный флот

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Атомный подводный крейсер "Князь Олег" прибыл на Северный флот. Это временный пункт базирования. Свою службу он будет нести на Тихоокеанском флоте.

Фото: РИА Новости
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Об этом сообщила пресс-служба Севмаша, где подводную лодку проекта "Борей-А" и построили. На подводном крейсере уже побывал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. На Северном флоте экипаж "Князя Олега" пройдет комплекс базовой подготовки и сдаст курсовые задачи в море. Потом он совершит межфлотский переход на Тихоокеанский флот. Место его постоянного базирования - Вилючинск.

"РГ" уже писала о том, что межфлотский переход планируется в конце лета. Но если поступит приказ на перебазирование раньше, то его выполнят.

"Князь Олег" - атомный подводный крейсер проекта "Борей-А". Андреевский флаг на подлодке подняли 21 декабря 2021 года. Как заявило руководство Севмаша, это боевая машина, которая оснащена по последнему слову техники и достойно продолжит линейку кораблей серии, будет успешно выполнять задачи в любой точке Мирового океана. Головной крейсер проекта "Князь Владимир" передали в 2020 году. Он несет службу на Северном флоте.

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Фото: 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany / wikipedia.org
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