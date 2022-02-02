КС РФ объяснил, как увольнять людей, если их обязанности отданы на аутсорсинг

Соответствующий документ опубликован на 10-й странице. Вот что было в жалобе в КС Андрея Пешкова. Он с 2015 года трудился в филиале "Центра по обеспечению деятельности Казначейства России" по Мурманской области. Должность его называлась "рабочий по обслуживанию и ремонту зданий". Местом работы был город Оленегорск. А потом - Мурманск.

Но в 2020 году функции обслуживать здания центра были переданы на аутсорсинг. Пешкову предложили переезд в карельский город Кемь или в поселок Архангельской области. Потом ему предлагали работу в Петербурге. Можно дворником, а можно - комендантом. Тот не согласился, и его уволили по статье 77 Трудового кодекса РФ "Отказ от продолжения работы из-за изменений условий договора".

Андрей Пешков со статьей не согласился. Он был уверен, что его надо было уволить по сокращению штата. Но суды встали на сторону работодателя. Так спор дошел до Конституционного суда.

КС посчитал статью 77 Трудового кодекса РФ не противоречащей Конституции РФ, ведь она "не предполагает изменения работодателем в одностороннем порядке определенного сторонами условия трудового договора о месте работы работника в связи с заключением работодателем с третьим лицом гражданско-правового договора, исключающего возможность выполнения работником своей прежней работы в том же обособленном структурном подразделении, а также не предполагают увольнения такого работника в случае его отказа от работы в другой местности".

Пешков со статьей не согласился. Он был уверен, что его надо было уволить по сокращению штата

- В основе увольнения лежит не волеизъявление работника, отказавшегося от продолжения работы в новых условиях, а невозможность предоставления такому работнику той трудовой функции, которая обусловлена заключенным с ним договором, - сказал Конституционный суд.

По мнению высшего суда, этот работник оказывается в одинаковом положении с работником, должность которого сократили. Ведь для обоих нет работы по причинам, не связанным с их личным желанием или поведением. Дело Андрея Пешкова подлежит пересмотру.