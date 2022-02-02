Мэра Великого Новгорода оштрафовали за плохую уборку дорог

Проверка соблюдения законодательства по содержанию дорог в зимнее время была проведена по поручению прокурора Новгородской области Юрия Немкина. Выяснилось, что и сами автомобильные дороги, и тротуары убираются плохо.
Как сказано в сообщении, "допущено образование снежных валов, дорожное покрытие от наледи и снега не очищено". Понятно, что в таких условиях повышаются риски возникновения ДТП, падений граждан на гололеде. Неубранные дороги создают трудности и для проезда скорой помощи, машин аварийных служб.
Глава города не мог не знать о ситуации на дорогах. Тем более что еще в ноябре прошлого года он уже получал от прокуратуры предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере содержания дорог.
Тогда было отмечено, что уборка и обработка противогололедными материалами выполняются несвоевременно. Между тем именно мэр по своей должности обязан привести улицы и тротуары в надлежащий вид.
Также в материалах дела не нашлось доказательств того, что Сергей Бусурин как мэр Великого Новгорода предпринял все зависящие от него достаточные, эффективные и своевременные меры для уборки улиц города от снега. В результате мировой судья признал мэра виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в 25 тысяч рублей.
Интересно, что несколькими днями ранее административный штраф в размере 30 тысяч рублей был назначен судом заместителю главы Великого Новгорода Владимиру Еремину, и тоже за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию дорог. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Новгородской области.