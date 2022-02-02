Суд оштрафовал мэра Великого Новгорода за плохую уборку снега на дорогах

В Великом Новгороде мировой суд признал мэра города Сергея Бусурина виновным в административном правонарушении - некачественной уборке снега. Он оштрафован на 25 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, протокол в отношении главы города составил инспектор дорожного надзора.

Часть 1 статьи 12.34 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Неубранный с городских дорог снег создает угрозу этой безопасности, а отвечает за их содержание глава муниципалитета.

Суд установил, что дороги и улицы Великого Новгорода не соответствуют требованиям госстандарта. На проезжей части встречается снег и гололед, у пешеходных переходов образуются снежные валы.