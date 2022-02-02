Трамвайные пути в растущих районах Петербурга проложат за счет облигаций

Развитие трамвайной сети Петербурга получит новый источник финансирования. Рельсовые пути и другие объекты для экологичного транспорта в быстрорастущих районах города построят за счет выпуска инфраструктурных облигаций. На это будет направлено порядка 15 миллиардов рублей.

- Проект для Петербурга очень интересный и долгожданный. Речь идет о строительстве десятков километров трамвайных путей и объектов, необходимых для их обслуживания, - уверяют эксперты. - Будущая трамвайная линия соединит районы города, которые сейчас динамично развиваются. Она повысит их транспортную доступность и в конечном счете будет способствовать появлению не менее миллиона квадратных метров нового жилья.

Механизм финансирования инфраструктуры с помощью облигаций в России запустили в 2021 году. Он позволяет создавать масштабные дорожно-транспортные, инженерные и другие объекты, которые очень нужны региону и городу, но на них не хватает финансов. И хотя трамвайные сети обходятся дешевле новых станций метро, это тоже весьма затратное дело. Как тут помогут облигации?

- Это название достаточно условно. Для инвестора источником средств действительно станут облигации. А для заемщиков это будут обыкновенные займы. Благодаря субсидии Минстроя РФ в размере ключевой ставки Банка России они будут льготными - под 3,5-4,5 процента, - пояснили эксперты.

За полгода работы этого механизма было одобрено девять объектов в разных регионах. Но на Северо-Западе их пока не было - петербургский проект станет первым. Сначала такие займы могли получить только крупные застройщики и юрлица, полностью принадлежащие субъектам РФ. Затем механизм расширили на проекты государственно-частного партнерства и концессии. Предположительно в Северной столице опробуют как раз концессионный вариант.

Предполагать приходится потому, что официально никто не подтверждает, какой именно проект претендует на получение 15 миллиардов, до его утверждения. В ГУП "Горэлектротранс", которое тоже реализует программу развития, а точнее - возрождения знаменитой петербургской трамвайной сети, корреспондента "РГ" заверили, что не имеют отношения к новому проекту. А в городском комитете по инвестициям, как и в ДОМ.РФ, пока воздерживаются от комментариев.

Стоимость всего проекта оценивается в сумму около 26 миллиардов рублей

Но неофициально называется скоростная трамвайная линия "Славянка", которая свяжет этот микрорайон и поселок Шушары со станцией метро "Купчино". Это концессионный проект - соглашение с городом было подписано в 2019 году. Его реализации действительно давно ждут тысячи жителей южной части города. Сейчас путь от Славянки до Купчино занимает от полутора часов на автомобиле до почти двух часов на автобусе или маршрутке. Трамвай может сократить это время более чем в два раза.

Как сообщается на сайте проекта, длина новых трамвайных путей составит 21 километр, они пройдут по трем районам города - Московскому, Фрунзенскому и Пушкинскому. Маршрут будет включать 24 остановки, появятся депо и другие сооружения. Понадобится закупить парк из трехсекционных вагонов. К 2023 году обещают запустить трамвай от Купчино до Шушар, а еще через год - дотянуть линию до Славянки. Стоимость всего проекта оценивается в сумму около 26 миллиардов рублей.

Недавно по нему прошли общественные слушания. Они показали, что трамвай нужен прежде всего для решения транспортной проблемы поселка Шушары. Местные жители сетовали, что автобусы часто стоят в пробках, а до электричек надо еще дойти. "Вот если бы проложили рельсы, по которым мы сможем выезжать без пробок, было бы хорошо", - говорили они.

Бытует мнение, что трамваи сами создают заторы, но к скоростным составам с современной инфраструктурой это не относится. Так, существующие магистрали они будут пересекать по пяти специальным эстакадам, свободным от другого транспорта.

На днях правительство Петербурга одобрило проект планировки территории для трамвайной линии "Славянка". Строительство предполагается начать уже в текущем году.