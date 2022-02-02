В Архангельске откроют первый центр экспресс-тестирования на COVID-19

В Архангельске сегодня начнет работу первый центр бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Северяне, почувствовавшие симптомы ОРВИ, смогут приходить сюда самостоятельно, а тестирование будет проводиться по полису медицинского страхования.

Сейчас здесь идут последние приготовления к открытию. Как рассказал "РГ" глава регионального минздрава Александр Герштанский, центр экспресс-тестирования создается для всего взрослого населения Архангельской области, которое находится сейчас в столице Поморья:

- Здесь можно будет также получить помощь в плане рекомендаций по дальнейшим действиям, получению больничного листа, а в случае необходимости - и лекарственных препаратов. С собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС, - сообщил руководитель ведомства.

В центре будут работать медики из учреждений здравоохранения Архангельска. Как сообщили в правительстве региона, прием посетителей и взятие экспресс-тестов начнутся по установленной схеме: администратор на входе уточняет у пациента, к какому медучреждению он прикреплен. Далее посетитель через инфомат получает талончик. Регистратор фиксирует данные гражданина, тут же находится специалист, который будет проводить забор материала для проведения экспресс-теста.

В минздраве уточнили: если диагноз COVID-19 подтвердится по результатам экспресс-исследования, то работающим в центре врачам предстоит определить тактику лечения пациента. Здесь все будет зависеть от самочувствия больного. Если оно удовлетворительное, то человеку назначат симптоматическое лечение, откроют ему больничный лист и отправят домой. В случае более тяжелого течения заболевания будет приниматься решение о назначении либо амбулаторного, либо стационарного лечения.