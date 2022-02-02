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02.02.2022 15:15
Рубрика: Происшествия

В доме для переселенцев из ветхого фонда в Коми рухнул пол

Текст: Светлана Цыганкова (Республика Коми)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 23(8671)
Шокирующая история произошла в городе Емве - это административный центр Княжпогостского района Республики Коми. Там в одной из квартир дома 30 А на Октябрьской улице в ванной комнате обрушился пол. Пострадали четыре человека. А еще в подвал улетели унитаз, стиральная машина и даже ванна. Примечательно, что дом сравнительно новый, да еще и построенный по программе переселения из аварийного фонда.
Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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ЧП случилось около половины шестого утра. В ванной комнате находились три человека, потом к ним подошла соседка. Мгновение - и все провалились в подвал. К счастью, только одной девушке потребовалась помощь медиков, остальные отделались ушибами и стрессом.

- Моя мама инвалид первой группы. А если бы пол провалился вместе с ней? В местной администрации нам сказали, что полы мы сами пробурили. А потом добавили, что больше двух человек в ванную заходить нельзя, - возмущается Валентина Матлас, дочь женщины, живущей в этой квартире. К счастью, в момент аварии пожилой мамы в ванной не было.

На месте побывали специалисты администрации Емвы. Они заявили, что в месте, где произошло обрушение полов, зафиксированы следы утечки воды. Квартира находится на первом этаже, поэтому об утечке не знали и сами жильцы. Все это привело к гниению несущих структурных изоляционных панелей. Когда разрушение достигло критического состояния, конструкции не выдержали нагрузки и обвалились. Чиновники добавляют, что при осмотре соседних СИП-панелей признаков протечки и явного гниения перекрытия не обнаружено.

Однако у жильцов дома другое мнение. Кстати, его построили чуть более десяти лет назад, в нем 28 квартир. Проблемы существуют у жителей не только первого этажа, но и второго. У Татьяны Угляй, например, при входе на кухню появилась вмятина в полу. У соседей отскакивает плитка, крошится пол. В подъезде также видны следы недоделок. А сам срез структурных изоляционных панелей, между которыми проложено что-то вроде пенопласта, хорошо заметен в обвалившейся ванной комнате на первом этаже.

Но обращаться не к кому. Дело в том, что у дома на Октябрьской улице, 30 А, нет управляющей компании. Последняя отказалась обслуживать его год назад. Так что жильцы предоставлены сами себе.

Так как пострадавшая квартира является муниципальной собственностью, ремонтировать ее будут за счет городского бюджета. Чиновники добавляют: семье предложили жилье в маневренном фонде, но они отказались.

- А что мы должны были делать? Переселить маму инвалида-колясочника в предложенную комнату на втором этаже, где нет воды и санузла? Как ей туда переезжать? - удивляется Валентина Матлас.

Глава администрации городского поселения Емва Василий Шахов подтверждает, что состояние маневренного фонда оставляет желать лучшего:

- Хорошего жилья в районе нет. И в ближайшее время пока не предвидится. Будем ремонтировать.

P. S.

Сейчас работники администрации Емвы проводят дефектовку с целью определить стоимость восстановительных работ. Планируется, что до конца февраля ванную комнату приведут в порядок. Свою проверку назначила и прокуратура Княжпогостского района Коми.

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