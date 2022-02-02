В Ленобласти расчеты С-400 "Триумф" уничтожат воздушные цели "противника"

В Ленинградской области начались тактические учения боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Бойцы уничтожат воздушные цели условного противника.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, бойцы зенитного ракетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны отправятся маршем на учебную позицию. Они передвигаются по пересеченной местности, маскируют специальную технику, а также отработают атаку разведывательно-диверсионных групп "неприятеля".

В 2022 году силы противовоздушной обороны проведут более 50 тактических учений, в том числе с пусками ракет на полигонах в Астраханской области, добавили в пресс-службе ЗВО. В учениях с боевыми и электронными пусками будут задействованы ЗРС С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", ЗРПК "Панцирь-С", ЗРК "Тор" и "Бук-М3".