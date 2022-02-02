В Петербурге создали чат-бот для автоволонтеров

Петербуржцев вновь призвали присоединиться к проекту транспортной помощи участковым терапевтам "Подвези врача".

Волонтеры помогают медикам добраться к пациентам на домашние вызовы. Их количество сейчас увеличилось в несколько раз, врачи без преувеличения работают на износ, поэтому такая поддержка неоценима.

Для того чтобы автоматизировать и упростить процесс выполнения заявок от поликлиник добровольцами, организаторы проекта запустили бота в социальной сети Telegram: @drive_doctor_bot.

- В системе размещаются текущие заявки от поликлиник, - рассказывают в Смольном. - После авторизации в качестве добровольца (потребуется номер телефона и фотография водительского удостоверения) автомобилист выбирает район, затем появляется список доступных заявок. Чтобы забрать заявку, участник связывается с ответственным и в назначенные день и время выходит "на линию".

По официальным данным, с начала работы проекта к автоволонтерам присоединились около 200 петербуржцев. Они помогли медикам быстро добраться к 8286 пациентам, потратив более 2350 часов личного времени и проехав более 9128 километров.

На заметку

Присоединиться к проекту можно на сайте "Подвези врача".