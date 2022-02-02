В Петербурге выставят на торги Шуваловскую усадьбу

Дворцово-парковый ансамбль в Шувалово - усадьба Шуваловых (Воронцовых-Дашковых) уже в первом квартале этого года будет выставлена на конкурсные торги. Об этом сообщили в "РТ-Капитал", являющейся дочерней структурой Госкорпорации "Ростех", которой в 2019 году были переданы 100 процентов активов АО "Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты имени В.П. Вологдина", на балансе которого и находится усадьба. НИИ как реально работающей структуры уже не существует, сотрудники уволены еще два года назад. Градозащитники против такого хода событий.

Что касается Шуваловской усадьбы, то ее послевоенная история была связана с упомянутым НИИ токов высокой частоты. НИИ, образованному в 1947 году, государством и был передан дворцово-парковый ансамбль.

Как сообщили в КГИОПе Санкт-Петербурга, только с 2007 по 2015 год тринадцатью решениями Арбитражного суда с НИИ взыскивались неустойки за нарушения условий охранных обязательств. Со своей стороны город как мог помогал поддерживать архитектурный комплекс в должном виде. А в 2016 году, как отметили в КГИОПе, институт отказался от содержания части территории парка.

Сейчас разговор идет о продаже основного усадебного ансамбля - с дворцами и прочими строениями. В компании-продавце понимают значимость Шуваловского ансамбля для города и области и планируют привлечь инвестора, обладающего компетенциями и могущего взять на себя обязательства по охране и сохранению памятников культурного наследия. Компания ранее вела переговоры с администрацией Петербурга "в части выкупа или мены имущественного комплекса .Шуваловский парк..". Но в мае 2020 года был получен отказ. "Вместе с этим мы по-прежнему готовы рассмотреть вопрос о передаче объекта городу и готовы обсуждать условия прямой продажи Санкт-Петербургу", - подчеркнула представитель компании.

Градозащитники категорически против выставления на торги и полагают, что усадебный комплекс должен быть государственной собственностью. Мария Воюцкая, представитель общественной организации "Это мой город!", полагает, что нужно проверить законность приватизации самого НИИ. К тому же продажа объектов уже начата: два года назад проданы "Желтая дача" (дача Месмахера) и "Зеленая дача". Сложность еще в том, что в огромном парковом ансамбле уже есть земли разного подчинения: есть региональные, есть территории НИИ ТВЧ, есть частные, а возможно - и самозахват.

Понятно, что вопрос с законностью должны проверять компетентные органы. Но ясно одно: усадьбе Шуваловых, начавшей свою историю с 1746 года, когда эти земли были дарованы графу Петру Шувалову Елизаветой Петровной, нужен рачительный, думающий хозяин, с уважением относящийся к истории страны и имеющий средства привести дворцово-парковый ансамбль в надлежащий вид. В городе есть примеры, когда усилиями частного инвестора объект не только приводился в порядок, но и становился интересным для посещения. Так случилось с Новой Голландией.