В Петербурге выставят на торги Шуваловскую усадьбу

Что касается Шуваловской усадьбы, то ее послевоенная история была связана с упомянутым НИИ токов высокой частоты. НИИ, образованному в 1947 году, государством и был передан дворцово-парковый ансамбль.
Как сообщили в КГИОПе Санкт-Петербурга, только с 2007 по 2015 год тринадцатью решениями Арбитражного суда с НИИ взыскивались неустойки за нарушения условий охранных обязательств. Со своей стороны город как мог помогал поддерживать архитектурный комплекс в должном виде. А в 2016 году, как отметили в КГИОПе, институт отказался от содержания части территории парка.
Сейчас разговор идет о продаже основного усадебного ансамбля - с дворцами и прочими строениями. В компании-продавце понимают значимость Шуваловского ансамбля для города и области и планируют привлечь инвестора, обладающего компетенциями и могущего взять на себя обязательства по охране и сохранению памятников культурного наследия. Компания ранее вела переговоры с администрацией Петербурга "в части выкупа или мены имущественного комплекса .Шуваловский парк..". Но в мае 2020 года был получен отказ. "Вместе с этим мы по-прежнему готовы рассмотреть вопрос о передаче объекта городу и готовы обсуждать условия прямой продажи Санкт-Петербургу", - подчеркнула представитель компании.
Градозащитники категорически против выставления на торги и полагают, что усадебный комплекс должен быть государственной собственностью. Мария Воюцкая, представитель общественной организации "Это мой город!", полагает, что нужно проверить законность приватизации самого НИИ. К тому же продажа объектов уже начата: два года назад проданы "Желтая дача" (дача Месмахера) и "Зеленая дача". Сложность еще в том, что в огромном парковом ансамбле уже есть земли разного подчинения: есть региональные, есть территории НИИ ТВЧ, есть частные, а возможно - и самозахват.
Понятно, что вопрос с законностью должны проверять компетентные органы. Но ясно одно: усадьбе Шуваловых, начавшей свою историю с 1746 года, когда эти земли были дарованы графу Петру Шувалову Елизаветой Петровной, нужен рачительный, думающий хозяин, с уважением относящийся к истории страны и имеющий средства привести дворцово-парковый ансамбль в надлежащий вид. В городе есть примеры, когда усилиями частного инвестора объект не только приводился в порядок, но и становился интересным для посещения. Так случилось с Новой Голландией.