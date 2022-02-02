В Петербурге выставят на торги Шуваловскую усадьбу

Новости

Умер актер из "Как закалялась сталь" Юрий Мысенков 11:30
Российские фигуристки Валиева и Трусова провели первую тренировку в Пекине 11:18
София Ротару заразилась штаммом "омикрон" с осложнениями 11:09
Польша решила передать Украине ПЗРК Piorun 11:07
Россия в январе нарастила экспорт электроэнергии почти на 18% 11:00
США могут перебросить в Польшу около 2,5 тысячи военных 10:48
Military Watch: Су-30 превосходит любой западный истребитель 10:45
В Крыму из-за писем о бомбах эвакуировали здания администраций 10:44
31-летний актер из "Ходячих мертвецов" покончил с собой 10:44
В Совфеде оценили слова Псаки о России, лисе и курятнике 10:36
El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности 10:34
В Эстонии решили вручать аттестат об окончании школы даже полным двоечникам 10:22
В Ленобласти запретили зрелищные мероприятия 10:20
Экс-министр экологии Татарстана получил срок за подстрекательство к убийству 10:14
Армия России закупит более трех тысяч пистолетов "Удав" 10:04
В Киргизии подали в отставку глава Конституционной палаты и председатель Верховного суда 09:52
Около 80% случаев COVID-19 в Москве и Петербурге приходится на "омикрон" 09:51
Казахстан отменил согласование политики с экс-президентом Назарбаевым 09:49
Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю 09:48
В Роспотребнадзоре пояснили правила нахождения на карантине в связи с COVID-19 09:39
В Якутии на решение "собачьего вопроса" выделят 100 млн рублей 09:37
В Белгороде создали защиту для мозга при травмах головы 09:36
В Подольске вор напал на охранника магазина 09:10
Южнокорейские СМИ раскрыли секрет похудения Ким Чен Ына 09:06
ФАС отсрочила решение по сделке о продаже угольной "дочки" "Северстали" 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 10:48

В Петербурге выставят на торги Шуваловскую усадьбу

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 22(8670)
Дворцово-парковый ансамбль в Шувалово - усадьба Шуваловых (Воронцовых-Дашковых) уже в первом квартале этого года будет выставлена на конкурсные торги. Об этом сообщили в "РТ-Капитал", являющейся дочерней структурой Госкорпорации "Ростех", которой в 2019 году были переданы 100 процентов активов АО "Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты имени В.П. Вологдина", на балансе которого и находится усадьба. НИИ как реально работающей структуры уже не существует, сотрудники уволены еще два года назад. Градозащитники против такого хода событий.

Что касается Шуваловской усадьбы, то ее послевоенная история была связана с упомянутым НИИ токов высокой частоты. НИИ, образованному в 1947 году, государством и был передан дворцово-парковый ансамбль.

Фото: Людмила Куликова
Реставрация усадьбы в Саратовской области обернулась скандалом

Как сообщили в КГИОПе Санкт-Петербурга, только с 2007 по 2015 год тринадцатью решениями Арбитражного суда с НИИ взыскивались неустойки за нарушения условий охранных обязательств. Со своей стороны город как мог помогал поддерживать архитектурный комплекс в должном виде. А в 2016 году, как отметили в КГИОПе, институт отказался от содержания части территории парка.

Сейчас разговор идет о продаже основного усадебного ансамбля - с дворцами и прочими строениями. В компании-продавце понимают значимость Шуваловского ансамбля для города и области и планируют привлечь инвестора, обладающего компетенциями и могущего взять на себя обязательства по охране и сохранению памятников культурного наследия. Компания ранее вела переговоры с администрацией Петербурга "в части выкупа или мены имущественного комплекса .Шуваловский парк..". Но в мае 2020 года был получен отказ. "Вместе с этим мы по-прежнему готовы рассмотреть вопрос о передаче объекта городу и готовы обсуждать условия прямой продажи Санкт-Петербургу", - подчеркнула представитель компании.

Градозащитники категорически против выставления на торги и полагают, что усадебный комплекс должен быть государственной собственностью. Мария Воюцкая, представитель общественной организации "Это мой город!", полагает, что нужно проверить законность приватизации самого НИИ. К тому же продажа объектов уже начата: два года назад проданы "Желтая дача" (дача Месмахера) и "Зеленая дача". Сложность еще в том, что в огромном парковом ансамбле уже есть земли разного подчинения: есть региональные, есть территории НИИ ТВЧ, есть частные, а возможно - и самозахват.

Понятно, что вопрос с законностью должны проверять компетентные органы. Но ясно одно: усадьбе Шуваловых, начавшей свою историю с 1746 года, когда эти земли были дарованы графу Петру Шувалову Елизаветой Петровной, нужен рачительный, думающий хозяин, с уважением относящийся к истории страны и имеющий средства привести дворцово-парковый ансамбль в надлежащий вид. В городе есть примеры, когда усилиями частного инвестора объект не только приводился в порядок, но и становился интересным для посещения. Так случилось с Новой Голландией.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Глава Роспотребнадзора Попова: Речи о локдауне или чрезвычайных мерах в России сегодня не идет
El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности
В Совфеде оценили слова Псаки о России, лисе и курятнике
США могут перебросить в Польшу около 2,5 тысячи военных
Посол Антонов назвал ложью заявления Псаки о применении РФ химоружия