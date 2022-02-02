В Северной столице начали вакцинировать подростков

С сегодняшнего дня и по 13 февраля в Петербурге переведены на дистанционное обучение учащиеся с 7-го по 11-й класс. Ранее на дистант были переведены учреждения дополнительного образования. Санитарные службы констатируют: среди детей, заразившихся коронавирусом в эту волну, большая часть - школьного возраста. Именно поэтому врачи рекомендуют сделать прививку ребятам от 12 до 17 лет. Первая партия вакцины "Спутник-М" поступила в город.

С начала эпидемии в Петербурге выявлено уже более миллиона заразившихся. Причем с приходом штамма "омикрон" стали чаще болеть дети. Пока что из упомянутого миллиона на детей приходится лишь 12 процентов, но совершенно очевидно, что эта цифра будет расти.

"Что касается детей от нуля до 17 лет, то на четвертой календарной неделе года по сравнению с третьей заболеваемость в городе выросла на 210 процентов. За четвертую неделю заболело уже более 25 тысяч ребят", - подчеркнула Ирина Катаева, заместитель начальника отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Как уточнил Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению города, для детей с коронавирусом развернуто 993 койки в стационарах. Свободных коек - четверть. Однако из-за резкого повышения заболеваемости среди детского населения принято решение о дополнительных койках. Уже вчера открылось 64 места в детской городской больнице № 22 , также будет развернуто 35 коек в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (и еще там же откроют 50 мест, если возникнет необходимость).

Но есть и хорошая новость. Как сказала Елена Дондулей, заведующая боксированным инфекционным отделением детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова, врачи фиксируют в целом более легкое течение коронавируса у детей, чем в предыдущие волны. То есть рост числа госпитализаций связан со скачком заболеваемости, а не с увеличением числа более тяжелых форм заболевания. Причем во многих случаях признаки заболевания неотличимы от тех, которые дают всем нам известные ОРВИ. И массовая заболеваемость детей, кстати, может быть признаком, говорящим: завершение пандемии не за горами.

Тем не менее врачи не скрывают: да, в городе за пандемию регистрировались и летальные случаи среди детей. Так, в упомянутой детской больнице № 5, взявшей на себя основной поток маленьких пациентов с коронавирусом, в 2020 году печальных исходов было четыре и за прошлый год один. В Педиатрическом медицинском университете в 2020 и в 2021 годах - по четыре случая, а в этом году - три. Но у всех этих детей была крайне тяжелая сопутствующая патология.

Врачи опровергают информацию, распространенную в интернете, о том, что штамм "омикрон" дает какие-то необычные признаки заболевания у детей. Ничего необычного, и что касается пугающей многих сыпи, то как была она у двух процентов больных коронавирусом детей при других штаммах COVID-19, так и осталась. Равно как и желудочные расстройства, наблюдающиеся у четверти ребят.

Поскольку чаще всего среди детей заболевают все-таки школьники, медики настоятельно рекомендуют родителям рассмотреть возможность вакцинации своих мальчиков и девочек (до 15 лет ребенка можно вакцинировать только с согласия одного из родителей, с 15 лет такое решение принимает сам ребенок, но все понимают: в большинстве случаев он поступит так, как посоветуют мама с папой). Напомним: вакцина "Спутник-М" предназначена для ребят от 12 лет.

Чиновники подчеркивают: вакцинация детей - добровольная. Никаких нормативов, что должно быть столько-то процентов привито, нет. Но родители должны понимать: вакцинация - надежная защита от возникновения тяжелого течения заболевания, независимо от штамма вируса. Желательно, чтобы все ребята, не имеющие противопоказаний, были привиты. И прежде всего - из групп риска. Кстати, первая, пока небольшая партия вакцины "Спутник-М" (менее трех тысяч доз) "уходит" довольно быстрыми темпами. Несколько сотен детей уже привито. Скоро ожидается следующая партия.

Сейчас вакцинация детей проводится в 59 пунктах, открытых на базе детских поликлиник.

- Мы на район пока что получили немного вакцины для детей - 250 доз. Специально для организации пунктов на базе детских поликлиник нам выделены деньги на закупку холодового оборудования. На каждый пункт - по две морозильные камеры. Вакцина поступила в упаковках, рассчитанных на одного ребенка. Привиться можно как по "живой очереди", так и по электронной записи, что удобнее для всех, - уточнили в отделе здравоохранения Невского района города.

На вопрос, когда старшеклассники смогут снова ходить в школу, четкого ответа пока нет. Городские власти будут смотреть по изменению эпидситуации.

Кстати

Петербург получил 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Они будут переданы в службу скорой медицинской помощи.

Поскольку город получил пока что ограниченное количество вакцины для детей, то в первую очередь рекомендуется привить ребят, входящих в группы риска по заболеваниям: костно-мышечной системы, глаз, органов кровообращения и пищеварения, эндокринной системы.

Записаться можно через портал Горздрав, по единому информационно-справочному телефонному номеру 122, а также непосредственно обратиться в поликлиники.