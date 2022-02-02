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02.02.2022 14:14

В Северной столице начали вакцинировать подростков

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург )
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 22(8670)
С сегодняшнего дня и по 13 февраля в Петербурге переведены на дистанционное обучение учащиеся с 7-го по 11-й класс. Ранее на дистант были переведены учреждения дополнительного образования. Санитарные службы констатируют: среди детей, заразившихся коронавирусом в эту волну, большая часть - школьного возраста. Именно поэтому врачи рекомендуют сделать прививку ребятам от 12 до 17 лет. Первая партия вакцины "Спутник-М" поступила в город.

С начала эпидемии в Петербурге выявлено уже более миллиона заразившихся. Причем с приходом штамма "омикрон" стали чаще болеть дети. Пока что из упомянутого миллиона на детей приходится лишь 12 процентов, но совершенно очевидно, что эта цифра будет расти.

Фото: iStock
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"Что касается детей от нуля до 17 лет, то на четвертой календарной неделе года по сравнению с третьей заболеваемость в городе выросла на 210 процентов. За четвертую неделю заболело уже более 25 тысяч ребят", - подчеркнула Ирина Катаева, заместитель начальника отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Как уточнил Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению города, для детей с коронавирусом развернуто 993 койки в стационарах. Свободных коек - четверть. Однако из-за резкого повышения заболеваемости среди детского населения принято решение о дополнительных койках. Уже вчера открылось 64 места в детской городской больнице № 22 , также будет развернуто 35 коек в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (и еще там же откроют 50 мест, если возникнет необходимость).

Но есть и хорошая новость. Как сказала Елена Дондулей, заведующая боксированным инфекционным отделением детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова, врачи фиксируют в целом более легкое течение коронавируса у детей, чем в предыдущие волны. То есть рост числа госпитализаций связан со скачком заболеваемости, а не с увеличением числа более тяжелых форм заболевания. Причем во многих случаях признаки заболевания неотличимы от тех, которые дают всем нам известные ОРВИ. И массовая заболеваемость детей, кстати, может быть признаком, говорящим: завершение пандемии не за горами.

Тем не менее врачи не скрывают: да, в городе за пандемию регистрировались и летальные случаи среди детей. Так, в упомянутой детской больнице № 5, взявшей на себя основной поток маленьких пациентов с коронавирусом, в 2020 году печальных исходов было четыре и за прошлый год один. В Педиатрическом медицинском университете в 2020 и в 2021 годах - по четыре случая, а в этом году - три. Но у всех этих детей была крайне тяжелая сопутствующая патология.

Фото: iStok
Инфекционист Александр Горелов рассказал об опасности "омикрона" для детей

Врачи опровергают информацию, распространенную в интернете, о том, что штамм "омикрон" дает какие-то необычные признаки заболевания у детей. Ничего необычного, и что касается пугающей многих сыпи, то как была она у двух процентов больных коронавирусом детей при других штаммах COVID-19, так и осталась. Равно как и желудочные расстройства, наблюдающиеся у четверти ребят.

Поскольку чаще всего среди детей заболевают все-таки школьники, медики настоятельно рекомендуют родителям рассмотреть возможность вакцинации своих мальчиков и девочек (до 15 лет ребенка можно вакцинировать только с согласия одного из родителей, с 15 лет такое решение принимает сам ребенок, но все понимают: в большинстве случаев он поступит так, как посоветуют мама с папой). Напомним: вакцина "Спутник-М" предназначена для ребят от 12 лет.

Чиновники подчеркивают: вакцинация детей - добровольная. Никаких нормативов, что должно быть столько-то процентов привито, нет. Но родители должны понимать: вакцинация - надежная защита от возникновения тяжелого течения заболевания, независимо от штамма вируса. Желательно, чтобы все ребята, не имеющие противопоказаний, были привиты. И прежде всего - из групп риска. Кстати, первая, пока небольшая партия вакцины "Спутник-М" (менее трех тысяч доз) "уходит" довольно быстрыми темпами. Несколько сотен детей уже привито. Скоро ожидается следующая партия.

Фото: Istock
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Сейчас вакцинация детей проводится в 59 пунктах, открытых на базе детских поликлиник.

- Мы на район пока что получили немного вакцины для детей - 250 доз. Специально для организации пунктов на базе детских поликлиник нам выделены деньги на закупку холодового оборудования. На каждый пункт - по две морозильные камеры. Вакцина поступила в упаковках, рассчитанных на одного ребенка. Привиться можно как по "живой очереди", так и по электронной записи, что удобнее для всех, - уточнили в отделе здравоохранения Невского района города.

На вопрос, когда старшеклассники смогут снова ходить в школу, четкого ответа пока нет. Городские власти будут смотреть по изменению эпидситуации.

Кстати

Петербург получил 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Они будут переданы в службу скорой медицинской помощи.

Поскольку город получил пока что ограниченное количество вакцины для детей, то в первую очередь рекомендуется привить ребят, входящих в группы риска по заболеваниям: костно-мышечной системы, глаз, органов кровообращения и пищеварения, эндокринной системы.

Записаться можно через портал Горздрав, по единому информационно-справочному телефонному номеру 122, а также непосредственно обратиться в поликлиники.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса

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