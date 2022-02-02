В Вологде школьная шалость привела к реальному судебному делу

Городской суд Вологды рассмотрел иск мамы школьницы к родителям одноклассника. Девочка упала по вине мальчика. За это родители одноклассника заплатят компенсацию морального вреда, раскошелиться придется и школе.

По данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, само ЧП произошло еще 30 марта прошлого года. 11-летняя девочка вышла к доске, а когда возвращалась на свое место, одноклассник, сидевший с ней за одной партой, решил пошутить.

Он выдернул из-под девочки стул, ученица упала, причем неудачно, ударилась головой о парту.

Мальчик, видимо, не сразу понял, что шутка не удалась, и стал оскорблять девочку, которая и так расплакалась от боли.

Учитель вызвала "скорую помощь". Девочку госпитализировали, выяснилось, что у нее черепно-мозговая травма. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза квалифицировала повреждения, полученные девочкой, как легкий вред здоровью.

Родители стали разбираться. Они не ограничились беседой с классным руководителем или родителями мальчика. Мама подала в суд на семью обидчиков и потребовала с них 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. ЧП произошло в школе, а, как известно, в период, когда дети находятся в учебном заведении, именно его работники несут ответственность за происходящее. Поэтому соответчиком по иску стала и администрация школы, с нее мать потребовала еще 100 тысяч рублей. Тяжба длилась почти год.

В итоге Вологодский городской суд решил, что мама девочки права. Правда, снизил размер компенсации морального вреда "с учетом принципов разумности и справедливости". Итого: с родителей мальчика должно быть взыскано 15 тысяч рублей, с администрации школы - 1 тысяча.

Эта история одна из многих. Школьные ссоры все чаще выходят за пределы учебных заведений.

- Родители имеют право подать иск о взыскании компенсации материального и морального вреда ребенку, причем не только с родителей другого ребенка, но и со школы. Для многих это дело принципа, - говорит Виктория Шакина, председатель коллегии адвокатов "ЮрСити".

Правда, эксперт обращает внимание на то, что такие иски не имеют большой судебной перспективы в первую очередь из-за судебных расходов.

- Экспертиза по оценке вреда, причиненного здоровью, стоит от 30 тысяч рублей, а услуги адвоката по подобным делам - от 100 тысяч. Эти расходы должен нести истец, который инициирует производство, и только если дело будет выиграно, часть расходов можно будет взыскать с ответчика. При этом обычно при положительном исходе дела суд присуждает истцам небольшие суммы: компенсация морального вреда редко составляет более 30-50 тысяч рублей, - уточняет Шакина.