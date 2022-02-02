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02.02.2022 11:48
Рубрика: Общество

Донской пенсионер установил мировой рекорд по глубоким приседаниям

Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Неделя - Юг России № 23(8671)
Бывший шахтер из города Белая Калитва Геннадий Мисиков установил новый российский и мировой рекорд по глубоким (полным) приседаниям - тысяча повторений за 32 минуты 58 секунд. Результат зафиксирован сразу двумя официальными агентствами регистрации рекордов. Так 59-летний пенсионер ровно на 10 минут превзошел результат рекордсмена прошлого года - 42 минуты 58 секунд.
59-летний шахтер, несмотря на старую травму, имеет отменное здоровье и готов ставить новые рекорды. Фото: Из личного архива Геннадия Мисикова 59-летний шахтер, несмотря на старую травму, имеет отменное здоровье и готов ставить новые рекорды. Фото: Из личного архива Геннадия Мисикова
59-летний шахтер, несмотря на старую травму, имеет отменное здоровье и готов ставить новые рекорды. Фото: Из личного архива Геннадия Мисикова

Работая в шахте, Мисиков много лет назад получил очень серьезную травму. В проходке, где он работал, оторвалась лебедка. Аварийным тросом перебило грудь и ноги. Врачи диагностировали перелом голени в четырех местах, разрывы мягких тканей и сосудов. На правой ноге треснул коленный сустав, на левой перебило стопу. Угольная компания списала работника на пенсию, а врачи сказали: "Ходить будешь, но только с костылем".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Деятельный мужчина в самом расцвете сил, он с таким положением мириться не захотел. Но на восстановление нужно было много денег: дорогие операции, импортные медикаменты, уход сиделок и ежедневный массаж. Не по карману обычному трудяге из забоя. И тогда он разработал собственную программу восстановления и начал заниматься самой обычной советской физкультурой. После операции ноги срослись неправильно, одна стала короче другой, но Геннадий не сдавался. Сначала вышел на средний для своего возраста уровень физической подготовки, а потом открыл в себе новые силы.

Пять лет назад Мисиков, поставив перед собой камеру, сделал 5100 приседаний в экстремальную жару 30 градусов за четыре часа. Абсолютный рекорд России. А прошлой осенью еще два потрясающих достижения: сначала 619 приседаний за час со штангой 50 килограммов, а еще через месяц - 303 с 90 килограммами!

- Слабым я никогда не был. В молодости занимался боксом, добился хороших результатов, провел 15 боев и все выиграл досрочно. Всегда вступался за девушек и мог одним ударом срубить хулигана, - вспоминает чемпион. - Работа шахтера тоже требовала сил, при этом каждый день на работу и с работы по 20 километров ездил на велосипеде. Потому что хотелось больше движения. А еще никогда не курил (за всю жизнь только попробовал пару раз), поэтому и запас сил был десятикратный. А вот эти новые силы пришли уже после 55 лет.

Сейчас Мисиков тренируется дважды в день ровно по два часа в любую погоду: в жару, холод или в дождь. Четыре перелома не позволяют бегать на стадионе, поэтому в качестве разминки - 200 - 300 приседаний и боксерская груша. Основное занятие - это 20 подходов по сто повторений с минутным перерывом между подходами. Итого около двух тысяч приседаний, а также примерно полчаса - час на турнике - для симметрии. Плюс штанга.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- По примеру Гены у нас многие начали заниматься спортом. И не только молодежь, но и взрослые, даже пенсионеры, - поддерживает Мисикова супруга Наталья. - Он всегда старается дать совет, помочь своими знаниями. К нам уже едут со всей области.

Примечательно, что ухудшения здоровья от колоссальных нагрузок у Мисикова не наблюдается. По словам врачей, которые регулярно обследуют уникального пациента, колени у него в идеальном состоянии, а сердце работает как машина. При этом он не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайших планах - новые рекорды, рассказал по секрету спортсмен.

Акцент

Геннадий Мисиков: Все хотят быть здоровыми, но только единицы могут воспитать себя сами. Поэтому больше нужно заниматься пропагандой здорового образа жизни, в том числе по телевизору. Я понимаю, что реклама кастрюль и бытовой химии важна и приносит деньги, но мы же должны думать, какое поколение растим. Если бы нам прививали физическую культуру с детства, скольких проблем мы могли бы избежать! Могли бы на треть сократить расходы на здравоохранение, так как больных было бы гораздо меньше.

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