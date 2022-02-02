На горном курорте в Сочи остановилась канатная дорога с туристами

В среду на сочинском горнолыжном курорте "Красная Поляна" произошла техническая остановка канатной дороги. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе курорта.

"В момент остановки на канатной дороге находились ориентировочно 30-35 человек, - говорится в сообщении. - Все гости в спортивной экипировке, это лыжники и сноубордисты. Курорт отказался от услуг службы спасения и собственными силами справляется с ситуацией".

Сейчас проходит эвакуация людей. В ней задействованы 14 спасателей курорта и 10 человек персонала. С момента остановки канатки до начала эвакуации прошло не более 15 минут. Для гостей организовано горячее питье.

Отметим, что речь идет о канатной дороге К-13 открытого кресельного типа в Восточном секторе, которая курсирует от отметки 900 до 1370 метров над уровнем моря.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, причина остановки выясняется. Проводятся ремонтные работы. Кроме людей, к эвакуации привлечены четыре единицы техники. Также на место направлены спасатели ЮРПСО. По состоянию на 16.55, сняли 26 человек. Работы продолжаются. Ситуация находится на особом контроле экстренного ведомства.