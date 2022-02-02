На Кубани осудили хозяйку ларька, где при взрыве погибли два человека

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор по делу о взрыве в ларьке, где торговали шаурмой, на улице 40-летия Победы в краевой столице. При взрыве газового баллона тогда погибли два сотрудника этого пункта питания. Хозяйку ларька признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

- Подсудимая арендовала в торговом павильоне на улице 40-летия Победы площадь, на которой организовала работу пункта быстрого питания "Шаурма от души". Для приготовления фаст-фуда она приобрела газовые баллоны, которые разместила с нарушением требований пожарной безопасности, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Взрыв в помещении произошел 22 января 2021 года. Хозяйка ларька на заседании суда полностью признала свою вину и раскаялась. Ей назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе то, что у подсудимой трое несовершеннолетних детей.