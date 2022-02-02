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Рубрика: Происшествия

На Кубани растаявший снег затопил сотни домов и дворов

Текст: Юрий Гень
Фото: Владимир Аносов (Краснодарский край)
На Кубани небывалые снегопады сменились наводнением: растаявший снег затопил в Славянском районе края более 250 домов, в которых проживало почти 800 человек. Также под водой оказались 700 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На месте событий сегодня побывали корреспонденты "РГ" и увидели, что происходит в центре борьбы со стихией.

В крупной станице Анастасиевской (здесь проживает почти 20 тысяч человек) на улице Пионерской дома залиты по щиколотку, а кое-где и по колено. Вода одинаково стоит и на улицах, и на приусадебных участках, и в зданиях. Люди жалуются, что затопления начались еще с 21 января и далеко не сразу местные власти отреагировали на беду. Откачка воды стартовала только три дня назад. Сейчас по некоторым улицам станицы проложены длинные пожарные рукава, по которым с помощью помп убирают воду.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Кубани
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- Из-за затопления у нас всю станицу отключили от газа - чтобы в случае прорыва труб не произошло смешивание воды и газа, - рассказывает одна из жительниц Анастасиевской. - И вот мы уже третий день без отопления, в холоде. Даже еду не приготовить.

Местные жители заверяют - еще с начала этого года они начали обращаться в администрацию с требованием расчистить канализацию и провести подготовку к возможным наводнениям, которые часто бывают весной. Но, по их словам, ничего не было сделано. Теперь за недопустимую безалаберность разных служб и организаций, которые отвечают за чистку канализаций и каналов, прокладку систем ЖКХ, люди расплачиваются своими затопленными жилищами.

Пока что вода стоит в домах, благодаря плюсовой температуре, но уже через один день - 4 февраля - синоптики прогнозируют морозы. И тогда вода в домах превратится в лед…

По словам главы Славянского района Романа Синяговского, сейчас от наводнения пострадали станицы Анастасиевская, Петровская, Черноерковская, поселки Совхозный и Целинный, хутора Нещадимовский, Бараниковский и Прикубанский, а также сам Славянск-на-Кубани.

- В 254-х домовладениях высота воды достигает 15 сантиметров. В затопленных зданиях проживают более 800 человек, в том числе 161 ребенок, - сказал Роман Синяговский в беседе с главой Кубани Вениамином Кондратьевым. - В пункт временного размещения эвакуировали 12 жителей.

Синяговский отметил, что, власти района совместно с МЧС сейчас активно проводят работы по откачке воды.

- Из-за таяния снега и дождей под удар попали ряд поселений Славянского района, - прокомментировал ситуацию губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Сегодня главная задача - как можно быстрее помочь людям вернуться к прежней жизни. Ни одна пострадавшая семья не должна остаться один на один с бедой. Важно держать на контроле работы по устранению последствий непогоды, оперативно откачать воду, вывезти мусор с подтопленных улиц.

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
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- Наиболее сложная обстановка остается в Славянском районе, где подтоплено 688 придомовых территорий, из них вода зашла в 254 домовладения. Для откачки воды привлечено более 134 единиц спецтехники, - рассказывает Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин. - В их числе мотопомпы, пожарные насосные станции, пожарный рукавный автомобиль, насосный рукавный комплекс, автоцистерны, ассенизаторские машины. Проводится расчистка дворов, улиц и ливневых канализаций и стоков от мусора.

Несмотря на произошедшее затопление и воду в зданиях, многие местные жители отказываются покидать свои дома и остаются там на ночь, опасаясь грабежей или воровства.

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