Ростовчанка должна выплатить штраф за публикацию чужого фото кота

Жительница Ростова-на-Дону поплатилась за то, что опубликовала на личной страничке в "Инстаграме" фото родителей своего собственного кота. Необычное дело, действующим лицом которого стал породистый кот бурманской породы, было рассмотрено в районном суде донской столицы.

Фото вашей кошки защищается законом об авторском праве. Как бы вы ее ни сфотографировали. Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

- О породистом котике в редком окрасе мы с сыном мечтали давно. Выбрали определенную породу, а потом и питомник. Такие кошки стоят от ста тысяч рублей. На тот момент полной суммы у нас не было. Но, как тогда показалось, нам повезло: заводчик сделала небольшую скидку, да еще и согласилась на рассрочку в течение нескольких месяцев, - рассказывает Алена.

Радости не было предела. Кот породистый, со всеми документами. Чтобы понять, каким вырастет котенок, покупательница попросила заводчицу прислать ей фото его родителей.

Своей радостью о новом четвероногом члене семьи Алена поделилась с подписчиками в "Инстаграме", где также выставила фото отца котенка, не забыв указать, где именно тот был приобретен.

- В течение нескольких месяцев, пока я выплачивала деньги за кота, все было нормально. Но как только я перевела последнюю сумму, на следующий день получила претензию: "Уберите мои фото со своей странички!" Мне писала незнакомая женщина, представившаяся хозяйкой отца моего кота. Мол, на моей страничке снимок, который она публиковать не разрешала. А та женщина, что продала котенка, просто привозила к ней на вязку свою кошку.

По словам Алены, тот самый пост с фото она в тот же момент удалила. И о неприятном инциденте даже попыталась забыть. Пока не получила досудебную претензию.

- Я ответила, что фото кота уже удалила. Думала, на этом все и закончится. Но несмотря на все мои объяснения и аргументы, в исковом заявлении, которое было подано в суд, значилась сумма ущерба 210 тысяч рублей плюс судебные издержки.

На судебное заседание ростовчанка явилась даже без адвоката. Думала, правда на ее стороне. Однако решение суда ее шокировало: ответчик должен выплатить истцу 66 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Но и на этом не остановилась истица. Теперь она планирует взыскать с Алены еще 60 тысяч рублей за услуги адвоката.

По мнению юриста Евгении Ивановой, закон о защите авторских прав применим для каждого фотоснимка, правообладателем на который является сделавший его человек. При этом ему вовсе не обязательно быть известным фотографом, достаточно доказать, что фото, которое кто-то незаконно присвоил или использовал в своих целях, было им лично сделано, к примеру, даже на смартфон. Примечательно, что законодательно любой снимок признается произведением искусства. А значит, каждая фотография является объектом авторских прав.

- Использовать фото без согласия автора никто не может, даже если оно стало достоянием общественности. Ведь права авторов закреплены Гражданским кодексом, - подчеркнула юрист.

Если ущерб значительный, то согласно статье 146 УК РФ нарушителю авторских прав может грозить даже уголовная ответственность, вплоть до ареста и исправительных работ. В случае если суд сочтет, что произведение авторского права использовалось в коммерческих целях, наказание может быть еще более суровым.