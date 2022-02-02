Украина провела учения на границе с Крымом с применением РСЗО "Ураган"

Вооруженные силы Украины провели учения недалеко от границы с Крымом, в ходе которых было отработано разворачивание на позициях и наведение на цели условного противника реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ВСУ.

"Плановые полевые тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к боевым", - сказано в сообщении.

По словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, такого рода учения "отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий в боевой работе на позиции во время ведения огня".

В конце января ВСУ провели маневры с использованием подразделений гаубиц "Мста-Б" в Херсонской области, также недалеко от границы с Крымом. Тогда наведение на цель корректировалось с помощью беспилотников.