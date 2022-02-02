В центре Сочи грузовик врезался в автобус с пассажирами

В Сочи фургон въехал в рейсовый автобус. ДТП произошло в среду в 08.00 на центральном Курортному проспекте, 110.

- По предварительным данным, водитель Hyundai Porter, выезжая со второстепенной дороги, не уступил проезд автобусу и допустил столкновение с ним, - сообщила "РГ" руководитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская. - В результате аварии пострадавших нет.

В Сети появились кадры с места аварии, на которых видно, что грузовик въехал в правую часть автобуса, выезжавшего на Курортный проспект с Мацесты. По внешнему виду маршрутка не пострадала, а автомобиль отделался незначительными повреждениями.