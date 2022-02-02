В Красной книге РФ впервые учли 125 крымских животных

Впервые за 20 лет в России вышло новое издание Красной книги РФ, посвященное животным. И впервые в нем учтена фауна Крыма - 125 видов, или около трети от общего количества, нуждающихся в защите и сохранении на федеральном уровне.

Исчезающий тюлень

Выход в свет третьего в новейшей истории страны издания Красной книги РФ планировался на 2017 год. Хотя согласно положению о ведении ККРФ переиздание должно осуществляться раз в 10 лет (второе издание датируется 2001 годом). Но на этапе согласования окончательного "краснокнижного списка" четыре года назад разгорелся крупный скандал. Под разными предлогами природоохранного статуса пытались лишить несколько десятков редких промысловых млекопитающих и рыб. К примеру, благородного и дикого северных оленей, сибирского горного козла и серого гуся. Дело дошло до вмешательства Генпрокуратуры РФ. В итоге процесс затянулся еще на три года.

Обновленная Красная книга РФ включает 443 вида животных. Около полусотни из них попали в федеральный список впервые, в том числе "скандальные" сибирский горный козел, северный олень и гнездящийся в Крыму серый гусь. Кроме того, из обитающих на полуострове видов "дебютировали" обыкновенная горлица, кобчик, клуша (представительница крупных чаек), сизоворонка, большой, а также степной средний кроншнепы, европейская широкоушка (летучая мышь) и черноморский эндемик мшанка брайковия Тургенева (морское беспозвоночное) и несколько насекомых.

Всего в Красной книге РФ образца 2021 года значатся 125 видов, встречающихся на территории полуострова. 18 из них обозначены цифрой "1". Это означает, что численность особей этих видов уменьшилась до критического уровня, и в ближайшее время они могут исчезнуть. Как например, тюлень-монах, впервые попавший в федеральную Красную книгу, но только в качестве "вероятно исчезнувшего вида".

- Тюлень-монах не терпит фактора беспокойства, а в Крыму спокойных мест не осталось, - разводит руками гидробиолог, старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии Крымского федерального университета (КФУ) Григорий Прокопов. - На Тарханкуте и в восточном Крыму есть пещеры с подводным входом и небольшими пляжами внутри, где тюлень-монах мог бы жить и размножаться. Но кроме подземных убежищ нужны и открытые пляжи, где он мог бы спокойно, грубо говоря, "позагорать". Но даже эти пещеры посещаются людьми очень активно. Вероятность восстановления популяции близка к нулю.

Европейская широкоушка. Фото: Галия Шакирова

Потеряны для Крыма афодиус двупятнистый, щелкун паррейса, дилар турецкий, ленточница сходная, аполлон Брейтфуса, малый рыбец (эндемичный подвид), степной орел, степная пустельга, степная тиркушка, тонкоклювый кроншнеп (и из мировой фауны тоже), филин, обыкновенный длиннокрыл (летучая мышь). Крымские ученые, принявшие участие в написании 31 очерка для обновленного издания, уверены в том, что список будет только расширяться.

Степь в канале

Закрытие Северо-Крымского канала в 2014 году обернулось экологической катастрофой для пернатых.

- Ситуация с СКК непростая, - объясняет Прокопов. - С одной стороны, его ругали из-за сильного засоления почвы в связи с подъемом грунтовых вод, подтопления и заболачивания на отдельных участках. А поскольку воду особо не экономили при поливе сельхозполей, то в Азовское и Черное моря сливалось большое количество ядохимикатов. С другой стороны, благодаря избыточному сбросу, в частности, в районе Сиваша, пошло сильное распреснение, и сформировались водно-болотные угодья с обширными зарослями тростника и кормовой базой для птиц. Тысячи птиц, в том числе редких, прилетали или останавливались там. С перекрытием канала все это засохло, тростниковые заросли либо "съела" соль, либо они были выжжены.

В результате численность многих пернатых значительно сократилась, а некоторые исчезли совсем. По словам Прокопова, в Крыму практически полностью (за исключением заповедника "Лебяжьи острова", Раздольненский район) исчезли колонии цапель.

- До недавнего времени колонии сохранялись в верховьях озера Донузлав и пресноводной части озера Сасык-Сиваш. Но тростник там сейчас постоянно выжигают. Кроме того, водоемы на севере Крыма отдали под рыборазведение, и разрешили отстрел большого баклана. Хозяева начали отстреливать все. Доходит до того, что мертвых птиц - бакланов и цапель - вешают вдоль пруда, чтобы отпугнуть сородичей. Шансов птицам не оставляют, - говорит ученый. - В итоге перестали гнездиться краснокнижные колпицы (только на "Лебяжьих островах"), каравайки и малый баклан. Крымская популяция последних двух видов перебралась в Восточное Приазовье.

Нахимичили

Активное освоение крымских степей и неумеренное использование пестицидов - еще одна серьезная угроза. Не только для фауны, но и для флоры.

- Приходится констатировать исчезновение малого суслика и хорька. В конце 2021 года в результате отравления после применения ядохимикатов на полях погибло такое количество дроф, что крымская популяция может полностью исчезнуть в течение последующих пяти-семи лет, если не принять срочных мер, - предупреждает Прокопов.

Доцент кафедры физической и социально-экономической географии, ландшафтоведения и геоморфологии КФУ им. Вернадского Дмитрий Епихин, в свою очередь, говорит, что степной тип растительности в Крыму на 80-90 процентов территорий уже полностью уничтожен. Страдают редкие растения в прибрежной полосе.

- Полынь песчаная растет узкой полосой шириной всего 10-15 метров на тыльной стороне песчаных дюн по берегам морей и то не везде, - говорит ученый. - Преимущественно на косах и на пересыпях соленых лиманных озер. В последнее время активно уничтожается из-за активной застройки и "благоустройства". К примеру, в Ойбурском парке из-за огромного числа автомобилей, заезжающих прямо на песчаные дюны, она практически перестала восстанавливаться семенами. Аналогичная ситуация с берегами Сакского озера и озера Аирчи (Сакский район). И даже на отдаленной Арабатской стрелке (Северо-Восточный Крым) автомобили и квадроциклы разбивают песчаную косу, уничтожая растительность. Недавно анализировал кадастровую карту и обнаружил, что и там начинают появляться нарезанные участочки - Арабатскую стрелку потихоньку раздают. Таким образом, существует вполне реальная угроза, что это вид мы можем потерять.

Сейчас крымские ученые работают над списком для региональной Красной книги. Причем одновременно в 2025 году должны выйти издания, посвященные растениям и животным. По предварительным данным, список представителей фауны увеличится до 408 видов (на 38 пунктов). К примеру, ученые говорят о необходимости включения в региональное издание как минимум двух видов птиц - белоглазового нырка и серощекой поганки, а также ряда пещерных эндемиков. Количество охраняемых видов флоры вырастет как минимум до 460 (на 10 больше).

- Очевидно, что список растений будет расширен. Минприроды Крыма обещает профинансировать мониторинг состояния 100 видов растений в течение года. Конечно, должны быть многолетние исследования. Но сейчас есть хотя бы что-то, - добавил Епихин.

Справка "РГ"

Учитывая темпы изменения человеком окружающей среды, в реальной охране нуждается до 80 процентов всех видов животных. Сейчас говорят о шестом вымирании, и причиной тому - человек. За последние 500 лет на нашей планете вымерло 900 видов животных. Под угрозой вымирания - 35,5 тысячи видов животных и растений, в том числе 40 процентов всех видов амфибий, 30 процентов всех видов беспозвоночных, 25 - всех видов млекопитающих, 21 - всех видов пресмыкающихся и рыб. За последние 50 лет численность всех диких млекопитающих сократилась на 60 процентов. Катастрофически падает численность насекомых. Исследования в Германии показали, что за последние 25 лет биомасса насекомых сократилась в четыре раза.

Кстати

В Красную книгу РФ, помимо мшанки брайковии Тургенева, занесены еще 10 крымских эндемиков - три вида жуков (пещерная жужелица таурицимеритес Дублянского, жук-усач доркадион Мокржецкого, листоед чекиниола); два вида бабочки - голубянка Плюща и сатир эвксинский; пчела мелита Будашкина, короткоусый пескарь и крымская щиповка (эти два вида обитают в Севастополе).

Также под защитой Минприроды РФ теперь находятся жужелица шероховатая, шмелевидка хорватская, медведица спокойная, целонитес крымский, онихоптерохеилюс Палласа, паравеспа царская, андрена большая, мелитта Будашкина, мохноногая пчела Терека, морской конек, шемая крымская, рыбец, геккон крымский, желтопузик безногий, полоз леопардовый и гадюка степная восточная.