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02.02.2022 06:10
Рубрика: Экономика

В России запустили новый туристический поезд "Крымский вояж"

Текст: Евгений Гайва, Юлия Крымова ("Российская газета", Севастополь)
Российская газета - Неделя № 23(8671)
Новый железнодорожный круиз "Крымский вояж" запустили в России. Туристический поезд отправился в инфотур с Казанского вокзала Москвы.

За семь дней он проследует через Воронеж, Тамань, Севастополь, Евпаторию, Симферополь, Феодосию, Керчь, Ростов-на-Дону и вернется в Москву. Туристам обещают экскурсии по морским портам и городам, посещение винодельни и знакомство с бытом донских казаков.

Что покажут

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Первый рейс нового турпоезда организовали прежде всего для представителей туроператоров, туристического сообщества, турагентов, чтобы они смогли рассказывать и предлагать такое путешествие туристам, пояснила "РГ" заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию компании-оператора "Гранд Сервис Экспресс" Наталья Дмитриева. С туристами на борту состав пойдет в круиз 17 февраля, уже есть заявки на приобретение туров.

Первую остановку поезд сделал в Севастополе, где участникам подготовили обзорную экскурсию по городу и Балаклавской набережной, посещение подземного музейного комплекса, винодельни и спа-центра. "Я не ожидала, что будет такая интересная и насыщенная программа, - рассказала "РГ" представитель агентства "Рейна-тур" из Ростова-на-Дону Галина Щербакова во время остановки поезда в Севастополе. - По пути в Крым мы посмотрели Воронеж, Тамань. В каждом городе у вокзала встречает автобус, везет на экскурсию, затем привозит обратно, и поезд идет дальше по маршруту. Все удачно спланировано.

Программа составлена так, чтобы показать людям возможности городов, через которые следует поезд, а дальше они смогут сюда приехать на несколько дней сами и посмотреть все более подробно, поясняют в компании "Гранд Сервис Экспресс".

Например, в Воронеже запланировано посещение музея железнодорожной техники и экскурсия на ретропоезде в усадьбу графов Ольденбургских. В Севастополе туристы побывают на обзорной экскурсии по городу, могут побывать в музее подводных лодок в Балаклаве.

Такой транзитный тур интересен возможностью посмотреть сразу несколько городов

В программе тура посещение казачьей станицы под Ростовом-на-Дону и экскурсия в этнографический музей казачьего быта в Тамани, пешеходная экскурсия по колоритным улицам старого города в Евпатории и посещение музеев Грина, сестер Цветаевых в Феодосии, экскурсия в Аджимушкайские каменоломни в Керчи.

Можно также дополнительно приобрести развлечения, например, посещение аквапарка или дегустацию вин. В программу тура вошло посещение винных производств Краснодарского края и Крыма.

Организаторы соберут отзывы участников промотура и внесут коррективы в программу круиза.

Что есть в вагоне

Туристический поезд состоит из вагонов купе и СВ. В каждом вагоне три туалета. Душевые, правда, только в вагонах СВ и штабном вагоне, где созданы условия для маломобильных пассажиров. Начальник поезда Андрей Жемеркин рассказал, что для каждого душа установлены водонагреватели объемом 180 литров.

Пассажиры из любого вагона могут ими воспользоваться, а если душ занят - обратиться к проводнику, который запишет их в очередь.

Фото: Евгения Смолянская
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"Конечно, купе по размерам не сравнить с номером в отеле. Но программа такая насыщенная, что мы не ощущаем каких-то неудобств, в поезде мы только спим. Такой транзитный тур в первую очередь интересен возможностью посмотреть сразу несколько городов", - делится президент ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер.

В составе есть и вагон-ресторан. В меню поезда "Крымский вояж" представлены блюда русской и европейской кухни. Блюда готовятся "из-под ножа", то есть непосредственно в вагоне-ресторане. Также используются продукты высокой степени готовности с применением технологии шоковой заморозки.

В стоимость тура входит завтрак или обед в поезде, также выделено время для посещения кафе во время экскурсий.

Через информационно-развлекательную систему перед остановкой в каждом городе будет транслироваться краткий ролик. Путешественникам расскажут об истории города и его основных достопримечательностях.

Сколько стоит путешествие

Турпакет продается в нескольких вариантах. Тариф "эконом" с размещением в купе включает билет на поезд с завтраками, обзорные экскурсии в городах, через которые пройдет поезд.

Такой вариант стоит 49 тысяч рублей на человека. Пакет "стандарт" стоит 56 тысяч рублей на человека и включает также обеды, сервированные блюдами кухни того региона, где остановился поезд, некоторые дополнительные экскурсии.

Пассажиры могут купить билеты без экскурсионного обслуживания и самостоятельно осматривать достопримечательности по маршруту. Тур можно начинать не только из Москвы, но также из Воронежа и Ростова-на-Дону.

Поезд будет ходить в межсезонье, до начала высокого туристического сезона. Последний рейс в этом году запланирован на 19 мая.

Кстати

Что почитать в дороге

Фото: iStock
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На борту поезда "Крымский вояж" после насыщенного дня найдутся спокойные занятия. "Российская газета" информационный партнер компании "Гранд Сервис Экспресс". В вагонах поезда предлагают свежие номера газеты. Так что в пути пассажирам доступны актуальные новости, комментарии к событиям.

В свободное время под стук колес также можно почитать исторический научно-популярный журнал "Родина". Издание продолжает традиции исторической журналистики, заложенные создателями одноименного дореволюционного журнала еще в 1879 году.

Современный журнал выходит с 1989 года. На его страницах малоизвестные факты отечественной истории, анализ произошедших событий и осмысление происходящих событий наших дней.

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