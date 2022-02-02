Жительница Анапы написала лучшую в стране детскую книгу о природе

Биолог Анна Пукиш много лет является волонтером заповедника "Утриш", расположенного вблизи Анапы. Недавно она написала интерактивную книгу для детей "Заповедная азбука", которая буквально с лету победила в престижном всероссийском литературном конкурсе имени Эдуарда Успенского в номинации "Веселый учебник".

Анна Пукиш: Нужно уметь писать понятно и с юмором, чтобы разжечь в ребенке интерес к чтению, а в моем случае к биологии и заповедному делу. Фото: Владимир Аносов/РГ

На страницах азбуки предстает красочный мир фисташково-можжевеловых холмов, а экскурсию для малышей ведут занесенные в Красную книгу куница и черепашонок. Это путешествие с попутным изучением алфавита.

Вплоть до торжественной церемонии награждения, проходившей в Российской государственной детской библиотеке в Москве, имена лауреатов держались в секрете. Всего на литературную премию "Большая сказка" претендовало 573 произведения, выпущенные преимущественно столичными издательствами. Под их обложками - истории известных авторов, проиллюстрированные профессиональными художниками. Казалось, тягаться с ними книге, созданной начинающим писателем и коллективом заповедника "Утриш", было сложно. Однако ее признали лучшим учебником среди 14 финалистов в этой номинации.

- Признаюсь, победы не ожидала, и, если бы не настойчивость мужа, я бы даже на церемонию награждения не поехала, - рассказывает корреспонденту "РГ" Анна Пукиш. - Премия принесла психологическую уверенность. Ведь словосочетание "молодой автор" в мои годы звучит оксюмороном. С возрастом больше поводов для сомнений в себе, а тут, оказывается, достаточно смело работать гусеницами, и все получится. Поняла, что детский нон-фикшен - это мое. Мне кажется, сейчас научно-популярная литература для школьников обойдена вниманием. Хотя в свое время все зачитывались фантастическими приключениями Карика и Вали советского писателя Яна Ларри (мой отец, например, приносил домой из библиотеки множество книг). По сюжету герои вместе с профессором, выпив эликсир, вдруг уменьшаются в размерах и попадают в удивительный мир травяных "джунглей". Думаю, если бы современные "учебники" хоть чуточку напоминали такие путешествия, дети больше бы знали о насекомых. Они живее отзываются на увлекательную, правильно выстроенную историю.

История тесного сотрудничества самой Анны с заповедником "Утриш" уходит корнями в семью. Ее старшая дочь Настя в детстве участвовала в различных конкурсах, организуемых сотрудниками отдела экологического просвещения. Затем к занятиям присоединился и младший сын Юрий. Дети пробовали свои силы в научных проектах - описывали туристические маршруты, по которым потом сами проводили экскурсии для других школьников. Разнообразие просветительской программы для ребят, которую сегодня проводит заповедник, впечатляет: квесты, викторины, выставки детских рисунков, акции, посвященные зимовке птиц и сбору отходов, и многое другое.

Именно в таком творческом кипении в 2017 году и родилась первая книга Анны Пукиш "Маленькими ножками - заповедными дорожками". Адресована она детям "от 6 до... 106 лет". Да-да, читать ее можно в любом возрасте, делая совместные открытия с ребенком.

- На мой взгляд, нужно уметь писать понятно и с юмором, чтобы разжечь в ребенке интерес к чтению, а в моем случае к биологии и заповедному делу, - поясняет автор. - Однако важную роль играют иллюстрации, без нее детской книги нет. В процессе написании текста попутно делала зарисовки, хотя владею карандашом на уровне Остапа Бендера. Потом мои эскизы-пожелания разбирали художники-иллюстраторы - и уже создавали полноценные образы. Кстати, часть рисунков подготовили школьники, а в первую книгу включены лучшие работы с детских выставок.

"Заповедная азбука" получилась занимательным учебником с кроссвордами, загадками, веселыми заданиями и картинками

С мыслью, что без юмора книга будет скучной, сложно поспорить. Легкая веселость есть не только в историях о редких растениях и животных Утриша, но и в иллюстрациях. К примеру, рассказ о средней ящерице сопровождает такая сценка - принимающие солнечные ванны две рептилии, словно любопытные старушки на скамейке возле подъезда, оживленно обсуждают цвет платьица проходящей мимо девочки. Идея картинки родилась из научного факта: ящерицы обладают хорошим цветовым зрением, позволяющим различать оттенки, в том числе одежды человека.

Или вот описание одной из орхидей заповедника - ятрышника обезьяньего. На рисунке - примат, склонившись над цветком, задумчиво почесывает голову. "Кого-то он мне напоминает..." - не дает покоя мысль. И действительно, если присмотреться к ятрышнику в живой природе, то в форме его цветков без труда можно различить фигурки маленьких обезьянок со всеми конечностями и даже хвостом.

- Описывать эти моменты было одно удовольствие, так как сама водила экскурсии по тропам заповедника, - улыбается Анна. - К примеру, летом на маршруте "Каньон" вы идете по можжевеловому редколесью под бесконечный треск цикад. И это настоящая песнь любви. Ведь цикады живут под землей многие годы - до 17 лет, прежде чем наберутся сил, и у них есть всего пара месяцев, чтобы выйти на воздух и расправить крылья. Цветут орхидеи, проходят рыцарские бои жуков-оленей за самку, по пути встречаются очень редкие грибы-решеточники - красные, по форме как инопланетное яйцо, но ядовитые. И очень важно, чтобы на прогулке вам кто-то указывал на эти детали, иначе вы просто не заметите их и пройдете мимо.

Кстати, на тропах можно познакомиться со знаменитой родственницей динозавров - средиземноморской черепахой Никольского. В "Заповедной азбуке" она рассказывает о себе занимательные факты. Так, летом после выхода из материнского яйца вес черепашонка равняется столовой ложке риса - 15 граммам, а уже к середине октября - почти пяти ложкам. К сожалению, детеныши становятся объектом внимания туристов, их необдуманно забирают в город, где те быстро погибают. В поселке Супсех даже появился Центр реабилитации черепахи Никольского. Организовала его на собственном участке семья Гурашкиных. Большинство представителей дикой фауны попадают к ним от людей, которые купили черепаху в интернете либо изъяли у продавцов рептилий. Благодаря проекту за десять лет уже удалось спасти более 600 особей уникального исчезающего эндемика, тогда как в природе, по официальным данным, их насчитывается от двух до шести тысяч.

После выхода своей второй книги Анна специально прошла мастер-класс известной писательницы Анны Никольской. Если уж посвящать себя хобби, то обстоятельно. Советы профессионала очень даже пригодятся. Но и без этого "Заповедная азбука" получилась занимательным учебником, снабженным кроссвордами, загадками, веселыми заданиями и фотоиллюстрациями. Издание отпечатано маленьким тиражом - его, увы, нет на полках магазинов, о чем частенько вздыхают родители.

Однако заповедник дарит бумажные экземпляры юным волонтерам за успешное участие в экологических конкурсах и мероприятиях. И конечно, хотелось бы, чтобы такие книги появлялись чаще. Автор уверен: те, кто их прочтет, уж точно не будут бросать мусор в лесу или срывать цветы для букетов.

Познавательные рассказы от Анны Пукиш

Независимый и дикий

Лесной кот, обитающий в дебрях "Утриша", обладает сильным и диким характером. Он совершенно не похож на своих пушистых домашних родственников. Кот любит одиночество, поэтому живет в дуплах деревьев, в норах лис и барсуков, в расщелинах скал, в глухих уголках леса. Он искусный охотник. Добычей кота может стать как неосторожная мышка, так и целый фазан! Наш отважный зверолов может поймать даже зайца и не побоится дать отпор шакалу, положившему глаз на кошачью добычу...

Атланты горных склонов

Фисташка туполистная - дерево высотой до 10 метров, с мощным стволом и округлой густой ветвистой кроной. Фисташки, как атланты, удерживают каменистые склоны благодаря своей крепкой корневой системе. Корни этого дерева простираются на 30-40 метров вширь и на 15 метров уходят в глубину земли. Умная фисташка зимой и весной использует верхний ярус корней, а летом и осенью нижний, и поэтому она ухитряется "выпить" из земли до двадцати тонн воды за год. Этой водой можно наполнить сотню бочек для кваса! Дерево медленно растет до 300-500 лет, а жить может до 1000 лет. ...Ученые ведут перепись фисташек, которым более 100 лет.