Чем запомнился Урал чешским офицерам, воевавшим в Гражданскую войну

Отрывки из дневников Карела Прашила и Франтишека Новака выпущены отдельными книжками, их издание оплатило Генеральное консульство Чешской Республики в Екатеринбурге. Переводчиком и редактором стал Константин Брыляков, глава Екатеринбургского центра гидов. Основную часть работы он выполнил, когда в начале пандемии застрял на полгода в Праге.

- В это время у меня полностью рухнул бизнес, связанный с приемом иностранцев на Урале, я буквально сходил с ума. Тогда чешские приятели и подбросили мне эти тексты. Мы переводили их вместе с сыном, он давно живет в Праге и прекрасно владеет языком, - рассказал Константин на презентации. - Я по образованию историк, тема Чехословацкого легиона давно меня занимала. Конечно, мемуары отражают субъективный взгляд на события, но при этом остаются важным историческим документом.

Консул Штепан Гилар, четыре с половиной года работавший в Екатеринбурге, говорит, показывая на книги:

- Это была моя мечта! Россия не Советский Союз. Сейчас можно свободно говорить на многие темы, которые были под запретом.

Как оказалось, и в Чехии про эти страницы истории довольно долго молчали. Воспоминания легионеров вышли на чешском языке только несколько лет назад. И вот теперь на русском - правда, тиражом всего 300 экземпляров.

- Я уже передал экземпляры книг в библиотеку, в магазины они не поступят. Консульство не может вести коммерческую деятельность, в том числе продавать книги. Это подарочное издание наши дипломаты будут вручать русским друзьям. Кроме того, мемуары важны как источник информации для историков, - рассказал господин Гилар.

Корабельная пушка с крейсера Suffolk, которую англичане отправили из Владивостока на Поволжский фронт. Уфа. 1918 год. Фото: Фоторепродукция Татьяны Андреевой из книги Карела Прашила

С чешским консулом согласен один из ведущих специалистов по истории Гражданской войны в России доктор исторических наук Андрей Ганин: в своей рецензии он приветствовал "введение в научный оборот новых исторических источников".

Итак, бойцы Чехословацкого корпуса - воинского соединения, добровольно перешедшего на сторону Российской империи во время Первой мировой, -оказались в России в разгар революционных событий. Они добивались возвращения на родину, но затем ввязались в Гражданскую войну и сыграли в ней заметную роль.

Два младших офицера, Новак и Прашил, рассказали о быте чехословаков в охваченной огнем стране, о встречах со знаменитыми людьми - генералом Корниловым, писателем Гашеком.

Франтишек Новак побывал по поручению командира батальона и в Екатеринбурге.

Я осмотрел городской музей с богатой коллекцией уральских камней и скелетом мамонта, посетил интересный женский монастырь, где купил несколько небольших икон.

У легионера была современная экскурсионная программа!

Подпоручик Новак лично принимал участие в передаче большевикам российского золотого запаса - того самого "золота Колчака", вокруг которого до сих пор много разговоров и домыслов.

…Мы загрузили в общей сложности 10 американских и 8 обычных грузовых вагонов. Подписали протоколы, затем было короткое, но трогательное прощание. Мы с членами комиссии и с должностными лицами Государственного банка тепло пожали друг другу руки, а затем вышли, чтобы выполнить последний акт: смену караула у сокровищ…

Оба караула стояли друг против друга. На мне была черная астраханская папаха, новая шинель, кожаная портупея и сабля. После обычной церемонии два командира вышли и поприветствовали друг друга обнаженными саблями. Затем мы перехватили сабли в левую руку и подали друг другу правую. И в этот момент случилось то, чего я никак не ожидал: советский командир раскрыл объятия, притянул меня к себе и два раза искренне, по-русски расцеловал меня… Это произошло на станции Иркутск 1 марта 1920 года ("Дневник чехословацкого легионера Франтишека Новака. Избранные главы о событиях Первой мировой и Гражданской войны в России". Екатеринбург, 2021).

Второй легионер, Карел Прашил, запечатлел не только бои и холод сибирской зимы, но и свидания со златоустовскими барышнями, танцы и поход на рынок.

В Челябинске я пережил первую сибирскую зиму. Я научился в качестве предосторожности закутывать уши на морозе, всегда помнить о том, что непокрытой рукой я не должен касаться металла, иначе рука "прилипнет", а когда начнешь ее с усилием отрывать, можешь потерять немного кожи. При открытии вагона необходимо надеть хорошую рукавицу или хотя бы обернуть ручку куском от плаща или рубашки. В вагоне приходилось топить и днем и ночью, при этом те, кто спал наверху, изнывали от жары, а те, кто внизу - от холода…

Челябинск. 1918 год. Фото: Фоторепродукция Татьяны Андреевой из книги Карела Прашила

Когда мороз составляет 37,5 градуса Цельсия или еще холоднее, молодежь не ходит в школу. Поэтому на танцевальных вечеринках гимназистки ходили смотреть на градусник. Если было очень холодно, они могли дольше танцевать, потому что могли дольше спать по утрам ("Воспоминания о моей армейской жизни. Отрывки из воспоминаний о России чехословацкого легионера Карела Прашила". Екатеринбург, 2020).

На презентацию собрались уральские историки и экскурсоводы. Член Екатеринбургского военно-исторического клуба Александр Кручинин рассказал о пути чехословаков по охваченной революцией России. По его словам, зверства так называемых белочехов были сильно преувеличены. Он лично по документам в областном архиве пересчитал всех убитых при Колчаке в Екатеринбургской губернии, и из 1450 человек в этом списке на счет легионеров можно записать только семерых. Да и само слово "белочех", считает историк, плод пропаганды.

В соцсетях о желании познакомиться с воспоминаниями легионеров заявили люди со всей России и из-за рубежа.

"Хочу прочитать мемуары! Одна из моих бабушек вышла замуж за такого чеха и растворилась с ним в историческом вихре", - написал бывший екатеринбуржец.

"Как любитель истории, основанной прежде всего на фактах и прямых источниках, я рад, что публикация данных воспоминаний является вкладом в дело более глубокого знакомства с нашей общей историей", - написал в предисловии к журнальной версии президент Чешской Республики Милош Земан.

Кстати

Для всех, кто заинтересовался книгами, сразу ставшими библиографической редкостью, хорошая новость: тексты опубликованы в спецвыпусках журнала "Веси", в том числе в электронной версии.