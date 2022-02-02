Чем запомнился Урал чешским офицерам, воевавшим в Гражданскую войну

Новости

Врач Поздняков назвал кашель и потерю обоняния симптомами "стелс-омикрона" 03:50
Глава ковидного госпиталя Шугушев рассказал об особенностях "омикрона" 03:20
Мексика отправит на Луну мини-роботов для исследования грунта 03:17
Более 46 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение второго февраля 02:30
Слуцкий: США сводят переговоры по безопасности к мифу о вторжении на Украину 02:20
Во Франции со 2 февраля отменят ряд коронавирусных ограничений 01:15
"Зенит" в гостях обыграл "Басконию" в Евролиге 01:00
Посол РФ рассказал, какое оружие Лондон поставляет Киеву 00:50
В США ученик погиб в результате стрельбы возле школы 00:40
Премьер-министр Молдавии заразилась COVID-19 00:35
Руководство "ПСЖ" сообщило Почеттино, что летом он покинет клуб 00:14
В США задержан злоумышленник, устроивший стрельбу в колледже 00:10
Небензя: Минские соглашения должны исполняться всем пакетом 01.02.2022
Небензя счел провокацией заседание СБ ООН по Украине 01.02.2022
Названы кожные симптомы, которые могут свидетельствовать об "омикроне" 01.02.2022
Гринвуд повторно арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийства 01.02.2022
Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации 01.02.2022
Постпред РФ в ООН: Россию не надо выставлять стороной Минских соглашений 01.02.2022
Небензя: Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе 01.02.2022
Видео: Трусова и Щербакова заселились в олимпийский отель 01.02.2022
Небензя: Лавров не посетит Нью-Йорк в ходе председательства РФ в СБ ООН 01.02.2022
В ВОЗ назвали три признака скорого улучшения ситуации с пандемией 01.02.2022
Постпред РФ в ООН: Российских войск на границе с Украиной нет 01.02.2022
Патриарх Кирилл: Церковь старается сблизить христиан Востока и Запада 01.02.2022
РПЦ: Участие в войне для защиты близких не запрещается Церковью 01.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 03:52
Рубрика: Общество

Чем запомнился Урал чешским офицерам, воевавшим в Гражданскую войну

На русском языке впервые изданы воспоминания чешских офицеров времен Гражданской войны
Текст: Ольга Медведева (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 23(8671)
Отрывки из дневников Карела Прашила и Франтишека Новака выпущены отдельными книжками, их издание оплатило Генеральное консульство Чешской Республики в Екатеринбурге. Переводчиком и редактором стал Константин Брыляков, глава Екатеринбургского центра гидов. Основную часть работы он выполнил, когда в начале пандемии застрял на полгода в Праге.
Переводчиком и редактором мемуаров стал глава Екатеринбургского центра гидов Константин Брыляков. Фото: Татьяна Андреева/РГ Переводчиком и редактором мемуаров стал глава Екатеринбургского центра гидов Константин Брыляков. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Переводчиком и редактором мемуаров стал глава Екатеринбургского центра гидов Константин Брыляков. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- В это время у меня полностью рухнул бизнес, связанный с приемом иностранцев на Урале, я буквально сходил с ума. Тогда чешские приятели и подбросили мне эти тексты. Мы переводили их вместе с сыном, он давно живет в Праге и прекрасно владеет языком, - рассказал Константин на презентации. - Я по образованию историк, тема Чехословацкого легиона давно меня занимала. Конечно, мемуары отражают субъективный взгляд на события, но при этом остаются важным историческим документом.

Следствие окончательно подтвердило подлинность останков императорской семьи

Консул Штепан Гилар, четыре с половиной года работавший в Екатеринбурге, говорит, показывая на книги:

- Это была моя мечта! Россия не Советский Союз. Сейчас можно свободно говорить на многие темы, которые были под запретом.

Как оказалось, и в Чехии про эти страницы истории довольно долго молчали. Воспоминания легионеров вышли на чешском языке только несколько лет назад. И вот теперь на русском - правда, тиражом всего 300 экземпляров.

- Я уже передал экземпляры книг в библиотеку, в магазины они не поступят. Консульство не может вести коммерческую деятельность, в том числе продавать книги. Это подарочное издание наши дипломаты будут вручать русским друзьям. Кроме того, мемуары важны как источник информации для историков, - рассказал господин Гилар.

Корабельная пушка с крейсера Suffolk, которую англичане отправили из Владивостока на Поволжский фронт. Уфа. 1918 год. Фото: Фоторепродукция Татьяны Андреевой из книги Карела Прашила

С чешским консулом согласен один из ведущих специалистов по истории Гражданской войны в России доктор исторических наук Андрей Ганин: в своей рецензии он приветствовал "введение в научный оборот новых исторических источников".

Итак, бойцы Чехословацкого корпуса - воинского соединения, добровольно перешедшего на сторону Российской империи во время Первой мировой, -оказались в России в разгар революционных событий. Они добивались возвращения на родину, но затем ввязались в Гражданскую войну и сыграли в ней заметную роль.

Два младших офицера, Новак и Прашил, рассказали о быте чехословаков в охваченной огнем стране, о встречах со знаменитыми людьми - генералом Корниловым, писателем Гашеком.

Франтишек Новак побывал по поручению командира батальона и в Екатеринбурге.

Я осмотрел городской музей с богатой коллекцией уральских камней и скелетом мамонта, посетил интересный женский монастырь, где купил несколько небольших икон.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Видео: Уральский историк рассказал о судьбе золота Колчака

У легионера была современная экскурсионная программа!

Подпоручик Новак лично принимал участие в передаче большевикам российского золотого запаса - того самого "золота Колчака", вокруг которого до сих пор много разговоров и домыслов.

…Мы загрузили в общей сложности 10 американских и 8 обычных грузовых вагонов. Подписали протоколы, затем было короткое, но трогательное прощание. Мы с членами комиссии и с должностными лицами Государственного банка тепло пожали друг другу руки, а затем вышли, чтобы выполнить последний акт: смену караула у сокровищ…

Оба караула стояли друг против друга. На мне была черная астраханская папаха, новая шинель, кожаная портупея и сабля. После обычной церемонии два командира вышли и поприветствовали друг друга обнаженными саблями. Затем мы перехватили сабли в левую руку и подали друг другу правую. И в этот момент случилось то, чего я никак не ожидал: советский командир раскрыл объятия, притянул меня к себе и два раза искренне, по-русски расцеловал меня… Это произошло на станции Иркутск 1 марта 1920 года ("Дневник чехословацкого легионера Франтишека Новака. Избранные главы о событиях Первой мировой и Гражданской войны в России". Екатеринбург, 2021).

Второй легионер, Карел Прашил, запечатлел не только бои и холод сибирской зимы, но и свидания со златоустовскими барышнями, танцы и поход на рынок.

В Челябинске я пережил первую сибирскую зиму. Я научился в качестве предосторожности закутывать уши на морозе, всегда помнить о том, что непокрытой рукой я не должен касаться металла, иначе рука "прилипнет", а когда начнешь ее с усилием отрывать, можешь потерять немного кожи. При открытии вагона необходимо надеть хорошую рукавицу или хотя бы обернуть ручку куском от плаща или рубашки. В вагоне приходилось топить и днем и ночью, при этом те, кто спал наверху, изнывали от жары, а те, кто внизу - от холода…

Челябинск. 1918 год. Фото: Фоторепродукция Татьяны Андреевой из книги Карела Прашила

Когда мороз составляет 37,5 градуса Цельсия или еще холоднее, молодежь не ходит в школу. Поэтому на танцевальных вечеринках гимназистки ходили смотреть на градусник. Если было очень холодно, они могли дольше танцевать, потому что могли дольше спать по утрам ("Воспоминания о моей армейской жизни. Отрывки из воспоминаний о России чехословацкого легионера Карела Прашила". Екатеринбург, 2020).

На презентацию собрались уральские историки и экскурсоводы. Член Екатеринбургского военно-исторического клуба Александр Кручинин рассказал о пути чехословаков по охваченной революцией России. По его словам, зверства так называемых белочехов были сильно преувеличены. Он лично по документам в областном архиве пересчитал всех убитых при Колчаке в Екатеринбургской губернии, и из 1450 человек в этом списке на счет легионеров можно записать только семерых. Да и само слово "белочех", считает историк, плод пропаганды.

В соцсетях о желании познакомиться с воспоминаниями легионеров заявили люди со всей России и из-за рубежа.

"Хочу прочитать мемуары! Одна из моих бабушек вышла замуж за такого чеха и растворилась с ним в историческом вихре", - написал бывший екатеринбуржец.

"Как любитель истории, основанной прежде всего на фактах и прямых источниках, я рад, что публикация данных воспоминаний является вкладом в дело более глубокого знакомства с нашей общей историей", - написал в предисловии к журнальной версии президент Чешской Республики Милош Земан.

Кстати

Для всех, кто заинтересовался книгами, сразу ставшими библиографической редкостью, хорошая новость: тексты опубликованы в спецвыпусках журнала "Веси", в том числе в электронной версии.

В регионах Общество История Культура Литература Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Глава ковидного госпиталя Шугушев рассказал об особенностях "омикрона"
Посол РФ рассказал, какое оружие Лондон поставляет Киеву
Россия жестко поставит вопрос в ООН о выполнении Минских соглашений
В Петербурге сотрудники ГИБДД избили девушку-оперативника
Более 46 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение второго февраля
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым