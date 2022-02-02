На Урале главу полка ДПС уволили за взяточничество подчиненных

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков снял с должности командира второго батальона полка ДПС Челябинска, подчиненных которого уличили в получении взятки. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности, сообщили в полицейском главке региона.

Как пояснили в пресс-службе полиции, за нарушения дисциплины в подразделении ГИБДД, которые привели к совершению преступления, новый начальник главка снял с занимаемой должности непосредственного руководителя задержанных сотрудников.

- Я не допущу предательства в наших рядах, руководители, допустившие нарушения закона своих подчинённых всегда будут привлекаться к строгой дисциплинарной ответственности, - сказал на совещании в ГИБДД генерал-лейтенант.

О задержании трех сотрудников полка ДПС стало известно накануне. В следственном управлении СК по области сообщили, что в апреле прошлого года задержанные получили взятку в размере 20 тысяч рублей. Деньги полицейским передал челябинец за не привлечение к ответственности за нарушение ПДД.

Устроив "разбор полетов" в региональном УГИБДД, Михаил Скоков потребовал организовать дежурство нарядов только на хорошо видных участках дорог, чтобы исключить гонку за показателями при выявлении правонарушений, а также максимально приблизить наряды к аварийно-опасным участкам.

- Общение с водителями и пешеходами необходимо строить на принципах вежливости и взаимоуважения, - резюмировал генерал - Участники дорожного движения должны видеть, что перед ними профессионалы. Кроме того, больше внимания следует уделять профилактике ДТП и беседам о недопустимости нарушений правил дорожного движения.