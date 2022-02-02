На Урале застройщик решил привлечь покупателей музыкой в подъезде

Один из федеральных застройщиков организовал в Екатеринбурге эксперимент: в подъездах нового жилого комплекса на Эльмаше установили шесть стереосистем, подключенных к музыкальной стриминговой платформе. Теперь их жители могут слушать лицензионные треки.

Конкурируя за покупателя, застройщики стремятся создать в новостройках современный интерьер, комфортные условия для жителей и даже особую атмосферу. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Для создания первого плейлиста пригласили лидера группы "Сансара" Александра Гагарина. Он отобрал композиции в стиле акустических поп и поп-рока. По словам музыканта, именно такие ощущения у него родились после посещения квартала. Гагарин воспринял его как зеленый оазис в шумном городе.

- Общественное пространство очень интересная и важная история. Здесь собираются самые разные люди и в самых разных состояниях. Я рад, что девелопер так ответственно подходит к деталям их жизни, - рассуждает солист "Сансары".

Это первый в России проект такого плана в демократичном жилье. В нем участвует сразу несколько партнеров: застройщик, онлайн-платформа для автоматизации деятельности управляющих компаний и товариществ собственников.

- Опыт работы в ЖКХ дал понимание, что счастье жителей зависит не только от исправной работы инженерных коммуникаций, - говорит гендиректор онлайн-платформы Илья Сотонин. - Когда УК уже организовала базовый уровень сервиса, она может заняться созданием среды с настроением. Кажется, что музыка - это так просто, но она в корне меняет опыт взаимодействия с пространством.

По словам главного архитектора компании-застройщика Барта Голдхоорна, то, как себя ощущают люди в том или ином месте, - тонкая материя, выходящая за границы утилитарных атрибутов.

- Мы продолжаем развивать экспертизу в этой области, стараемся понять, как создать такое пространство, в котором человеку хотелось бы остаться, в котором мышцы и ум расслабляются. Превращаем подъезды в общественные гостиные, напоминающие лобби отелей. Для нас подъезды не просто буфер между двором и домом, - отметил он.