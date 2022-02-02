Почему уральскому бизнесу выгодно заказывать проекты студентам

Новости

Сборная России сыграет стыковые матчи на стадионе "Динамо" 17:37
В Минздраве назвали недостаточными темпы вакцинации от COVID 17:22
Сериал "И просто так" стал самым популярным в "Амедиатеке" 17:22
Попова: Заболеваемость COVID-19 быстрее всего растет среди подростков 17:18
CNN: Байден одобрил размещение дополнительных войск в Восточной Европе 17:17
В WhatsApp появится важная функция 17:11
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю возросло в два раза 17:07
Попова: Заболеваемость ковидом в России выросла вдвое 17:04
RT DE обжалует в суде решение немецкого регулятора о запрете на вещание 17:00
Ушаков не сравнивал ответы США и НАТО на предложения России с публикацией El Pais 16:55
Путин обсудил с Совбезом защиту персональных данных 16:48
Собянин: Заболеваемость COVID-19 в Москве за прошлую неделю выросла на 70% 16:44
Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление по международным отношениям 16:40
Кабмин выделит еще более 400 млн рублей на изучение штаммов COVID-19 16:39
Мишустин: "Омикрон" выявлен практически во всех регионах 16:39
Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года 16:38
Журналист El Pais, опубликовавший ответы США на российские предложения, находится на Украине 16:37
СМИ: Путин раньше американских политиков догадался о движении мира к многополярности 16:32
Сенаторы займутся мониторингом программы по обновлению ЖКХ 16:18
Путин и Джонсон переговорят по телефону 2 февраля 16:17
В ВОЗ посоветовали "не расслабляться" из-за снижения госпитализаций с COVID 16:14
RT запретили вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия лицензии 16:12
Марьяна Лысенко: Вакцинация от коронавируса необходима раз в полгода 16:09
Абрамченко поручила расследовать ЧП с рыболовным судном в Приморском крае 16:00
Главврач 52-й больницы Марьяна Лысенко назвала специфический симптом "омикрона" 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 16:48
Рубрика: Общество

Почему уральскому бизнесу выгодно заказывать проекты студентам

Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 24(8672)
Чтобы повысить востребованность выпускников на рынке труда, вузы запускают проектное обучение на своих направлениях подготовки. Это командная работа: в течение семестра студенты разрабатывают проект по конкретному запросу бизнеса - изобретают технологию, продвигают бренд или пишут защитный код. Например, в УрФУ за год делают более двух тысяч проектов, которые курируют около 200 компаний-партнеров. Корреспондент "РГ" поинтересовался, чем им выгодно участие в таком процессе.

- Это нужно бизнесу по нескольким причинам. Во-первых, организация хочет знать, какое место она занимает в сознании молодого поколения. Во-вторых, ей часто необходимо взглянуть на внутренние процессы со стороны потребителя. И в-третьих, повысить узнаваемость собственного бренда, - уверена маркетолог Юлия Поморцева, которая ведет практикумы в УрФУ и Уральском институте управления РАНХиГС уже десять лет.

Факультеты для айтишников и инженеров первыми внедрили проектное обучение, но сейчас его успешно реализуют и на гуманитарных специальностях

Она запустила со студентами несколько рекламных проектов. Так, для клиники офтальмохирургии "Профессорская" команды изучали аудиторию пользователей в соцсетях, брали интервью у докторов, а в конце устраивали розыгрыш лазерной коррекции зрения для тысячи человек. По словам Поморцевой, реализация проектов увеличивает шансы на трудоустройство молодых специалистов.

Продумать пиар-стратегию бренда оказалось важным и для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина". Как отмечает менеджер проектов ОЭЗ Мария Киселева, в мае прошлого года студенты УрФУ участвовали в хакатоне от "Титановой долины", где решали управленческие задачи компании. Но участники на этом не остановились: осенью их идеи включили в модуль проектного обучения, чтобы довести до практической реализации.

- Одной из задач было предотвратить отток трудоспособного населения и увеличить кадровый потенциал Верхнесалдинского городского округа. Для продвижения бренда "Титановая долина" студенты использовали игропрактики, скажем, провели для школьников 8-9 классов квест для знакомства с целями и резидентами ОЭЗ. Часть ребят попадает в наш кадровый резерв, проходя практику в компании, - поясняет Киселева.

Кроме продвижения и найма работодателей также волнует, насколько актуальные знания дают в университете. Так, эксперты IT-компании "Контур" запустили целый курс по основам проектной деятельности в бакалавриате своей программы "Фундаментальная информатика и информационные технологии" в УрФУ. В третий год обучения его студенты работают над проектами под наставничеством заказчиков.

Фото: Аркадий Колыбалов
В России появится новая стипендия для студентов-олимпиадников

- Они создают их в том числе под нужды вуза. К примеру, вместе с нашими кураторами группы разрабатывают сервис, который будет составлять расписание занятий - сейчас это делается вручную, хотя процесс можно автоматизировать. Ежегодно мы также даем студентам матмеха и радиофака темы для курсовых и дипломных работ, - рассказывает председатель совета директоров группы компаний "СКБ Контур" Дмитрий Мраморов.

Факультеты для айтишников и инженеров УрФУ были одними из первых, где внедрили проектное обучение, но сейчас его успешно реализуют и на гуманитарных специальностях. С сентября проекты ввели для первокурсников "Медиакоммуникаций": вместо печатных газет ребята создают мультимедийный контент - лонгриды, которые публикуют в онлайн-изданиях. Это можно засчитать и как производственную практику.

- В 2018 году вуз запустил восемь программ с прицелом на такую работу, в итоге она стала стратегическим проектом. Мы внедрили цифровой сервис "Проектное обучение", сейчас к нему подключено 96 наших программ и более 180 партнеров - за 2021 год их число выросло вдвое. Среди них крупный и средний бизнес, НКО, - говорит зампроректора по развитию образовательной деятельности УрФУ Валентина Овчинникова.

В 2023-м в проектном обучении будут участвовать студенты половины всех направлений подготовки УрФУ. С участием работодателей в вузе открываются учебные лаборатории, новые курсы, при этом представители бизнеса считают, что им выгодно такое партнерство: студенты помогают предприятиям развиваться, ведь креативность и инновационное мышление молодежи сегодня ценится превыше всего.

Тем временем

По версии национальной премии в области информационных технологий "Цифровые вершины", сервис "Проектное обучение" стал лучшим IT-решением для высшего образования. Эксперты высоко оценили его, поскольку он интегрирован в виртуальную среду УрФУ, в частности, включает личный кабинет партнера, где любая компания может оставить заявку на проект. Уральская разработка вошла в число 64 финалистов конкурса из 23 регионов.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин и Джонсон переговорят по телефону 2 февраля
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю возросло в два раза
CNN: Байден одобрил размещение дополнительных войск в Восточной Европе
Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим
Президент Хорватии: Великобритания безответственно обманывает и подстрекает Украину
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым