Почему уральскому бизнесу выгодно заказывать проекты студентам

Чтобы повысить востребованность выпускников на рынке труда, вузы запускают проектное обучение на своих направлениях подготовки. Это командная работа: в течение семестра студенты разрабатывают проект по конкретному запросу бизнеса - изобретают технологию, продвигают бренд или пишут защитный код. Например, в УрФУ за год делают более двух тысяч проектов, которые курируют около 200 компаний-партнеров. Корреспондент "РГ" поинтересовался, чем им выгодно участие в таком процессе.

- Это нужно бизнесу по нескольким причинам. Во-первых, организация хочет знать, какое место она занимает в сознании молодого поколения. Во-вторых, ей часто необходимо взглянуть на внутренние процессы со стороны потребителя. И в-третьих, повысить узнаваемость собственного бренда, - уверена маркетолог Юлия Поморцева, которая ведет практикумы в УрФУ и Уральском институте управления РАНХиГС уже десять лет.

Факультеты для айтишников и инженеров первыми внедрили проектное обучение, но сейчас его успешно реализуют и на гуманитарных специальностях

Она запустила со студентами несколько рекламных проектов. Так, для клиники офтальмохирургии "Профессорская" команды изучали аудиторию пользователей в соцсетях, брали интервью у докторов, а в конце устраивали розыгрыш лазерной коррекции зрения для тысячи человек. По словам Поморцевой, реализация проектов увеличивает шансы на трудоустройство молодых специалистов.

Продумать пиар-стратегию бренда оказалось важным и для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина". Как отмечает менеджер проектов ОЭЗ Мария Киселева, в мае прошлого года студенты УрФУ участвовали в хакатоне от "Титановой долины", где решали управленческие задачи компании. Но участники на этом не остановились: осенью их идеи включили в модуль проектного обучения, чтобы довести до практической реализации.

- Одной из задач было предотвратить отток трудоспособного населения и увеличить кадровый потенциал Верхнесалдинского городского округа. Для продвижения бренда "Титановая долина" студенты использовали игропрактики, скажем, провели для школьников 8-9 классов квест для знакомства с целями и резидентами ОЭЗ. Часть ребят попадает в наш кадровый резерв, проходя практику в компании, - поясняет Киселева.

Кроме продвижения и найма работодателей также волнует, насколько актуальные знания дают в университете. Так, эксперты IT-компании "Контур" запустили целый курс по основам проектной деятельности в бакалавриате своей программы "Фундаментальная информатика и информационные технологии" в УрФУ. В третий год обучения его студенты работают над проектами под наставничеством заказчиков.

- Они создают их в том числе под нужды вуза. К примеру, вместе с нашими кураторами группы разрабатывают сервис, который будет составлять расписание занятий - сейчас это делается вручную, хотя процесс можно автоматизировать. Ежегодно мы также даем студентам матмеха и радиофака темы для курсовых и дипломных работ, - рассказывает председатель совета директоров группы компаний "СКБ Контур" Дмитрий Мраморов.

Факультеты для айтишников и инженеров УрФУ были одними из первых, где внедрили проектное обучение, но сейчас его успешно реализуют и на гуманитарных специальностях. С сентября проекты ввели для первокурсников "Медиакоммуникаций": вместо печатных газет ребята создают мультимедийный контент - лонгриды, которые публикуют в онлайн-изданиях. Это можно засчитать и как производственную практику.

- В 2018 году вуз запустил восемь программ с прицелом на такую работу, в итоге она стала стратегическим проектом. Мы внедрили цифровой сервис "Проектное обучение", сейчас к нему подключено 96 наших программ и более 180 партнеров - за 2021 год их число выросло вдвое. Среди них крупный и средний бизнес, НКО, - говорит зампроректора по развитию образовательной деятельности УрФУ Валентина Овчинникова.

В 2023-м в проектном обучении будут участвовать студенты половины всех направлений подготовки УрФУ. С участием работодателей в вузе открываются учебные лаборатории, новые курсы, при этом представители бизнеса считают, что им выгодно такое партнерство: студенты помогают предприятиям развиваться, ведь креативность и инновационное мышление молодежи сегодня ценится превыше всего.

Тем временем

По версии национальной премии в области информационных технологий "Цифровые вершины", сервис "Проектное обучение" стал лучшим IT-решением для высшего образования. Эксперты высоко оценили его, поскольку он интегрирован в виртуальную среду УрФУ, в частности, включает личный кабинет партнера, где любая компания может оставить заявку на проект. Уральская разработка вошла в число 64 финалистов конкурса из 23 регионов.