Под Тюменью загорелась база отдыха

В полдень загорелась база отдыха "Боровое", что находится в 20 километрах от Тюмени по Ялуторовскому тракту. Прибывшие на место пожарные констатировали, что горит одноэтажный пункт проката инвентаря размерами 40 на 15 метров - база работает круглый год, зимой она пользуется особой популярностью у местных и приезжих из-за экстремальных ледовых горок.

- К моменту прибытия первого подразделения здание было полностью охвачено огнем. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. На месте от МЧС работали 30 человек и 12 единиц техники, - написали в своем Telegram-канале представители экстренного ведомства.

В настоящее время возгорание полностью локализовано.