Регионы Урала ускорили перевод автопарка на газомоторное топливо

Власти Ямала форсируют перевод муниципального автотранспорта на газовое топливо, и, по всей видимости, уже в нынешнем году он войдет в число регионов-лидеров. За счет чего и благодаря чему в этой сфере становятся передовиками и каковы перспективы у отстающих?

Самый простой критерий для сравнения - количество газонаполнительных компрессорных станций (ГНКС), заправок, проще выражаясь. Тюменская область пока в аутсайдерах. В Тюмени, где в общем-то и сосредоточен парк газомоторных автомобилей, две станции на окраинах города. Еще недавно была одна, к ней большие очереди выстраивались, водители нервничали. В прошлом году частная топливная компания заявила о планах строительства сразу 12 метановых заправок с суммарными инвестициями 1,4 миллиарда рублей - с надеждой на "местную господдержку".

Между тем в региональном центре количество одних только автобусов на газе весной прирастет на несколько десятков. Тобольск запускает на маршруты первые шесть машин, местное ПАТП хочет постепенно вовсе избавиться от дизельных и - смонтировать свою ГНКС, дабы не зависеть от ведомственной заправки нефтехимического холдинга.

Завидные темпы демонстрирует Челябинская область. В прошлом году введено в эксплуатацию 5 специализированных станций. Теперь их 23, в три предстоящих года должна появиться еще 21. Однако заметим: область в привилегированном положении - с 2019 года находится в реестре субъектов РФ, реализующих пилотную федеральную программу по расширению рынка газомоторного топлива. Это означает софинансирование соответствующих инвестпроектов южноуральского бизнеса - всего на 1,3 миллиарда рублей, преимущественно из национальной казны. Впрочем, в Татарстане дела еще лучше: сеть заправок уже представлена 37 ГНКС, а к концу нынешнего года, как ожидается, она будет насчитывать около полусотни. Генеральный инвестор - "Газпром газомоторное топливо".

На Ямале газовое топливо очень активно используют автопарки предприятий ТЭК. О корпоративном транспорте разговор отдельный - мы считаем муниципальные общедоступные заправки. Сейчас действуют четыре - в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Надымском районе. Три ГНКС строятся в Муравленко, Лабытнанги, Салехарде - в рамках окружной программы. Плюс две станции в Ноябрьске - по частной инициативе. Предполагается запуск в эксплуатацию всех пяти до конца нынешнего года. Тогда рабочих ГНКС станет девять. По сравнению с Челябинской областью и Татарстаном кажется маловато, но в ЯНАО и численность населения в 7-8 раз меньше, да и по количеству автомобилей никакого сравнения быть не может.

Выгода перехода на компримированный природный газ очевидна: ямальские автобусники сократили расходы на топливо более чем вдвое

- Проект перевода автобусных парков на газомоторное топливо автономный округ реализует с 2018 года. В том же году успешно осуществили его в Надымском районе - он послужил стартовой площадкой. За четыре года пассажирскими АТП приобретено 70 газомоторных машин, в ближайшие месяцы запланировано закупить и выпустить на линии еще 53 автобуса. Без целевого финансирования программы, без инструментов поддержки предпринимателей осуществить ее не удалось бы, - говорит вице-спикер Заксобрания ЯНАО Алексей Ситников.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства правительства Ямала пояснили, что один из стимулирующих развитие газозаправочной инфраструктуры инструментов - предоставление земельного участка без проведения торгов. Выгода же в переходе на компримированный природный газ очевидна: автобусники сократили расходы на топливо более чем вдвое, сообщили в ведомстве. Другое очевидное преимущество - метановый двигатель воздух загрязняет в несколько раз меньше дизельного.

- Кстати сказать, нынешний год на Ямале проходит под знаком экологии. Рост количества автомобилей, работающих на газе, - конкретный вклад в реализацию одноименного национального проекта, - отмечает председатель регионального парламента Сергей Ямкин.

Чистый воздух - это, безусловно, замечательно, но для автотранспортников еще важнее низкая стоимость метанового топлива по сравнению с классическим. Лишь бы оно, опасаются перевозчики, резко не подорожало. В свою очередь, инвесторы от дешевизны газа не в восторге - проекты долго окупаются. Поэтому они надеются на государственное участие в том или ином виде. Не так давно несколько депутатов Тюменской облдумы предложили коллегам законодательно закрепить преференции для бизнеса, строящего ГНКС, но понимания не нашли.

- Мы также предложили освободить от транспортного налога владельцев легковых авто мощностью до 150 лошадиных сил, которые решились перейти на газ. Надо стимулировать как расширение заправочных сетей, так и рост числа потребителей. Иначе газификация автопарка затянется. На мой взгляд, опыт регионов, включая ближайших к нам соседей, которые применяют различные финансовые и фискальные инструменты для ее ускорения, надо изучать и перенимать, - приводит доводы член комитета по экономической политике и природопользованию Глеб Трубин.

С ним солидарен Роман Пукалов, директор природоохранных программ "Зеленого патруля" - общероссийской общественной организации. И предпринимателям, вовлеченным в это важное для всех граждан дело, и автовладельцам, использующим экологическое топливо, необходимо предоставлять преференции, убежден он. К примеру, будет правильным снизить как минимум наполовину стоимость парковки для газовых автомобилей, предлагает общественник.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Мин энерго проработать вопрос корректировки объема потребления газа в качестве моторного топлива в городах-участниках федерального проекта "Чистый воздух". Среди них Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск.