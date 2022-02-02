Резиденты Арктической зоны выбрали проекты в сфере туризма

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, за 1,2 года резидентами Арктической зоны стали 310 компаний и ИП. Стоимость проектов, которые они реализуют, превышает 367 миллиардов рублей. Операционную деятельность начали 23 предприятия.

Активнее всего подает заявки бизнес Мурманской области, на втором месте - Архангельская, следом идут Карелия и Ямал. Так, в ЯНАО сейчас претендуют на статус резидента 153 предпринимателя. Это предполагает преференции в течение 10 лет: пониженные страховые взносы для новых рабочих мест, приоритетное получение земли, субсидирование ставки по кредитам, а также льготное налогообложение.

Резиденты Арктической зоны представляют сферу услуг, логистики, недвижимости, занимаются добычей полезных ископаемых, производством продуктов и напитков, сельским хозяйством. Но самым популярным направлением оказался туризм: в этой отрасли реализуются 68 проектов.

Один из них - в месте впадения реки Типановка в Баренцево море. Здесь построят туристическую рыбацкую деревню на 30-35 гостей, где можно будет заняться спортивной ловлей. По словам директора компании-инвестора Дмитрия Кузнецова, если для речной рыбалки инфраструктура в России развита, то для морской - почти нет, между тем в пандемию спрос на такой отдых вырос. Объект стоимостью 150 миллионов рублей хотят ввести в строй в течение 3-5 лет, при этом обещают органично вписать коттеджи в экосистему, чтобы не нарушить баланс.

Схожей позиции придерживается другой резидент Арктики, который возвел ресторан с баром и бистро на горнолыжном комплексе в Хибинах. Необычное здание уже принимает гостей на одном из склонов горы Айкуайвенчорр на высоте 820 метров над уровнем моря. Туристы любуются красотами из панорамного зала. Обошелся этот проект почти в 359 миллионов рублей.

Не менее грандиозные планы строят на Чукотке, хотя они пока больше выглядят как фантастика: аэромост протяженностью 7,6 тысячи метров соединит город Анадырь и поселок Угольные Копи через лиман. Ежегодно туда-сюда перемещается около 60 тысяч человек: зимой - по ледовой переправе, в межсезонье - на вертолетах и судах на воздушной подушке. Фуникулер позволит перевозить пассажиров и грузы круглый год. Денег требуется немало - 3,8 миллиарда рублей, но, если проект воплотят в жизнь, он, несомненно, станет точкой притяжения туристов.

Горнолыжный сезон на Ямале длится до июня, когда более южные курорты уже закрываются

Вкладываться в отдых в Арктике готов и крупный бизнес. Так, "Норильский никель" собирается развивать сразу два турпроекта: "Валла-Тунтури" на Кольском полуострове и "Затундру" на Таймыре. Объекты также возведут, максимально сохраняя первозданную природу, к тому же из экоматериалов и на "чистых" источниках энергии.

Делают ставку на туризм и власти Ямала. 24 декабря 2021 года завершился первый этап приема заявок на право заключить 30-летнюю концессию и построить горнолыжный комплекс на массиве Рай-Из. В течение 3,5 года инвестор должен создать не менее 12 километров трасс различной сложности, два подвесных подъемника, сервисный центр с горнолыжной школой и пунктом проката. А также два отеля 3 и 4 "звезды" суммарно на 300 мест и точки питания. Кроме того, открыть объекты apres-ski-досуга (дословно - после закрытия склонов).

Это не только первый в России инвестпроект в туристической сфере на условиях концессии, но и часть нового отраслевого кластера на Полярном Урале, который входит в стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. Как ожидается, уже к 2025 году поток отдыхающих превысит 80 тысяч человек. Более половины составят жители полуострова, но и из других регионов будут приезжать, ведь горнолыжный сезон на Ямале длится до июня, когда более южные курорты уже закрываются. Всего три часа на самолете от Москвы или Петербурга, и ты видишь северное сияние, чумы, необычную природу: помимо горнолыжки, в кластер войдут рекреационная база Харбейская, этностойбище, музей "Аркториум", арктический зоопарк, озера Большое Щучье и Хадатаеганлор. А также проектируемая международная научная станция "Снежинка" в Нефритовой долине, первая полностью автономная станция на водородной энергии.

Общий объем инвестиций оценивается в 20 миллиардов рублей, из них семь вложит регион, остальное - бизнес. На вопрос, сколько претендентов заявилось на концессию и получат ли они статус резидентов Арктической зоны, пресс-секретарь губернатора Ямала попросила дождаться марта-апреля, когда будут представлены концепции. Тогда же можно будет говорить о мерах поддержки.

А вот Газпромбанк не стал скрывать участия в конкурсе. Документы поданы от консорциума, куда входят еще Azimut Hotels Company и УК "СТК Шерегеш", сообщает пресс-служба финансовой организации. Генподрядчиком выступит ОК "Сибшахтострой", возводившая объекты на курорте Шерегеш на Алтае. Заметим, что у банка уже есть опыт софинансирования инфраструктурных проектов и на Ямале - автодороги и моста через реку Пур, аэропорта в Новом Уренгое, но в туристической сфере это первая инициатива.

- Горнолыжная инфраструктура требует значительных вложений, на которые участники концессии и регион готовы. То количество рабочих мест (свыше 1700 на стадии строительства и столько же при эксплуатации. - Прим. ред.), которые мы создадим, помогут развитию близлежащих населенных пунктов. При этом мы намерены уделять большое внимание сохранению уникальной местной природы, - говорит первый вице-президент Газпромбанка, начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Павел Бруссер.

По мнению министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, экономика региона хоть и зиждется на таких мощнейших столпах, как недропользование и транспортная логистика, все-таки обладает колоссальным потенциалом для развития туризма.

- Ямал дает свыше 80 процентов экспорта газа, вся Арктика - более 20 процентов национального дохода. В таких условиях туризм не станет сопоставимой по величине статьей, но может достичь 10-20 процентов в доходах домохозяйств уже в следующие пять лет, - отметил он во время делового завтрака в "РГ".