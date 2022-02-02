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02.02.2022 16:29

Рост цен на материалы повысил тариф на капремонт в Курганской области

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 24(8672)
В Курганской области при капитальном ремонте многоквартирных домов начали использовать современные, качественные и долговечные материалы. Это стало возможным в том числе за счет дополнительных средств, полученных от повышения размера взноса на капремонт.

Собственники жилья в Зауралье в феврале получат квитанции с увеличенным тарифом - 9,45 рубля за квадратный метр: он вырос существенно - на 2,48 рубля. К примеру, владельцы двухкомнатных квартир площадью 50 квадратов будут платить на 124 рубля больше. По словам исполняющей обязанности директора регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов Елены Федяниной, минимальный взнос рассчитан с учетом общей финансовой потребности и площади многоквартирных домов, внесенных в региональную программу Фонда капремонта. Он не менялся и не индексировался с 2014 года, хотя цены на услуги и стройматериалы за это время выросли весьма ощутимо. Кроме того, в регпрограмму был внесен ряд изменений, в частности, расширен перечень работ. Появились такие виды, как техническое освидетельствование лифтов, проверка достоверности определения сметной стоимости и другие. На цену капремонта влияет и применение современных инновационных технологий.

По словам специалистов, лифты "утяжеляют" программу, однако без их ремонта не обойтись: речь идет о безопасности людей

- Если раньше плоские кровли ремонтировали наплавляемыми материалами, то теперь используют ПВХ-мембраны, - рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Александр Медведев. - На ремонте фасадов прежде применяли цементно-песчаные растворы, теперь - сухие смеси с высокой степенью адгезии.

В Челябинской области повысили взносы на капремонт

В 2021 году Фонд капремонта отремонтировал 173 многоквартирных дома, в 126 из них обновили кровлю (это самый востребованный вид работ, он занимает 73 процента в общем объеме). С ремонтом фасадов помогает региональное правительство: в 2020-2021 годах на эти цели направлено 76 миллионов рублей субсидий, отремонтировано 30 фасадов домов, расположенных на магистральных улицах в Кургане, в том числе восьми объектов культурного наследия.

Кроме того, из областной казны в фонд было перечислено 52 миллиона рублей субсидий на замену лифтов. Всего обновлен 51 подъемник в 18 домах на общую сумму 92,8 миллиона рублей. Лифты, по словам специалистов, конечно, "утяжеляют" программу, однако без их ремонта не обойтись: речь идет о безопасности людей. За время действия программы 261 лифт из 615 уже отремонтирован и введен в эксплуатацию. На это потрачено более 400 миллионов рублей. За оставшиеся три года необходимо заменить еще 211. По словам и.о. гендиректора фонда Ольги Петровой, программа ускоренной замены лифтов связана с принятием техрегламента Таможенного союза в 2011 году, согласно которому лифты, отработавшие нормативный срок 25 лет, нужно заменить до февраля 2025 года. В этом году планируется закупить и установить 70 новых подъемных устройств в 18 многоквартирных домах в Кургане и Шадринске. На это потребуется 152,89 миллиона рублей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Регулирование тарифов в ЖКХ

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