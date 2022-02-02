В Челябинской области отказались от введения всеобщего дистанта

В Челябинской области на недельный карантин отправлены все школы закрытого города Снежинска. Такое решение принял оперативный штаб по постановлению Роспотребнадзора. Однако вопрос перевода всех учебных заведений региона на дистант власти пока не рассматривают. Об этом на брифинге в правительстве региона сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

- Наша тактика - локальное закрытие школ и классов там, где этого потребовала эпидемиологическая ситуация, - пояснила чиновница. - По области картина заболеваемости разная, особенно по сельским районам, где заболевших немного. Поэтому сегодня каждой школе дано право самостоятельно принимать решение об очном или заочном формате обучения.

По действующим рекомендациям любой класс может быть закрыт уже при выявлении одного заболевшего коронавирусом. По ОРВИ и классы, и школы в целом решено закрывать при заболевании не менее 20 процентов учащихся. И, как правило, руководство учебных заведений этим рекомендациям следует.

Сегодня в регионе карантин по COVID-19 введен в 27 классах 10 учебных заведений, всего на изоляции находятся 725 учеников. По ОРВИ заболеваемость выше - закрыты 45 школ с 21817 учащимися, еще 33 школы и 119 отдельных классов переведены на дистант.

С приходом "омикрона" в области растет число госпитализаций. Однако основной удар приняли на себя медики в первичном звене. Количество обратившихся за помощью в поликлиники, по словам Гехт, за последнюю неделю выросло в три раза. Между тем число пневмоний снижается, что подтверждает версию о том, что новый штамм распространяется быстрее, но вызывает менее тяжкое течение болезни.