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02.02.2022 08:50
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погиб мужчина

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге в ночь на 2 февраля, в поселке Горный Щит на южной окраине, который входит в состав Чкаловского района, произошел пожар в частном доме.

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Как сообщил Леонид Чирков, замначальника 97-й пожарно-спасательной части, когда прибыли огнеборцы, пламя уже охватило дом и постройки, угрожало перекинуться на соседнюю баню. Этого не допустили, пожар локализовали максимально быстро.

"В процесс тушения возгорания был обнаружен мужчина без признаков жизни. Реанимировать его не удалось", - передает пресс-служба МЧС области.

Дом сгорел полностью. Причину пожара устанавливают дознаватели, но по предварительным данным экстренного ведомства, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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