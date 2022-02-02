В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погиб мужчина

В Екатеринбурге в ночь на 2 февраля, в поселке Горный Щит на южной окраине, который входит в состав Чкаловского района, произошел пожар в частном доме.

Как сообщил Леонид Чирков, замначальника 97-й пожарно-спасательной части, когда прибыли огнеборцы, пламя уже охватило дом и постройки, угрожало перекинуться на соседнюю баню. Этого не допустили, пожар локализовали максимально быстро.

"В процесс тушения возгорания был обнаружен мужчина без признаков жизни. Реанимировать его не удалось", - передает пресс-служба МЧС области.

Дом сгорел полностью. Причину пожара устанавливают дознаватели, но по предварительным данным экстренного ведомства, причиной стало короткое замыкание электропроводки.