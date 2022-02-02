В Свердловской области мать задержали за убийство младенца

В одном из сел в Каменском районе расследуют убийство девятимесячного мальчика. По версии правоохранительных органов, жизни ребенка лишила его собственная мать.

Сообщении о трагедии поступило в полицию сегодня ночью от бабушки младенца. По информации официального представителя главка МВД Свердловской области Валерия Горелых, по делу задержали мать ребенка. Она живет в гражданском браке с мужчиной - трижды судимым за кражи работником местной фермы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Сейчас она находится под наблюдением медиков, но, как отметил пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга, ей предъявят обвинение и проведут психиатрическую экспертизу.