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02.02.2022 17:22
Рубрика: Общество

Риск развития инсульта оказался выше у молодых женщин

Текст: Ольга Игнатова

У женщин в возрасте 18-35 лет риск развития ишемического инсульта на 44% выше по сравнению с мужчинами той же возрастной группы. К такому выводу пришли неврологи из Университета Колорадо, проанализировав данные около 70 тысяч пациентов с этим диагнозом, сообщает медпортал.

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Чаще, чем у женщин, инсульты происходят у мужчин в возрасте от 45 лет. По мнению неврологов, это может быть связано с более широкой распространенностью атеросклероза среди мужчин старших возрастов. Ведь именно атеросклероз сосудов головного мозга - один из ключевых факторов развития инсульта.

Почему у молодых женщин высок риск инсульта, пока неизвестно. Ученые напоминают, что инсульт провоцируют повышенное артериальное давление, высокий холестерин и атеросклероз, однако эти состояния не очень характерны для женщин 18-35 лет. Вероятно, в основе этого механизма находятся другие причины, которые пока не изучены, считают неврологи.

Ишемический инсульт или инфаркт мозга - тяжелое поражение головного мозга, при котором его ткани повреждаются из-за нарушений мозгового кровообращения. Чаще всего причиной становится движение тромба по артерии и закупоривание ее в узком месте. В 20% случаев ишемический инсульт приводит к смерти.

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