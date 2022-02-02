России угрожают смерчи на юге и шторм на востоке

Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря на Камчатке из-за циклона. А акватории Черного моря в районе Сочи угрожают смерчи. С такими тревожными предупреждениями выступили специалисты МЧС России.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 3 февраля 2022 года в акватории Берингова моря, в Карагинском муниципальном районе, Олюторском муниципальном районе и Алеутском муниципальном округе ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. Штормовое предупреждение сохранится до конца суток 4 февраля", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Возможность ЧС на востоке была заранее спрогнозирована, прогноз представлен на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре учеными ВНИИ ГОЧС. "Возникновение ЧС и происшествий, связанных с авариями и повреждениями на судах при нарушении правил судоходства в условиях осложненной синоптической обстановки на акваториях Берингова, Охотского морей, Татарского пролива (источник ЧС - сильный ветер, высота волны до 6 метров)", - говорилось в этом прогнозе, который вполне оправдался.

По наблюдениям из космоса Камчатка вторую неделю находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Отменены занятия в школах, задерживаются и вылеты в камчатском аэропорту Елизово.

Жителям и гостям Сочи в МЧС также порекомендовали быть осторожными на улице и обращать внимание на электропровода и слабоукрепленные конструкции.