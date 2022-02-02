Россия и Беларусь готовятся к совместным учениям

Россия и Беларусь приступают к проверке сил реагирования Союзного государства. На первом этапе, который продлится по 9 февраля, пройдут передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

Планируется, что в учениях будут задействованы почти все Вооруженные силы Беларуси, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России. О начале переброски на маневры в Беларуси по железной дороге двух дивизионов систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф" Минобороны России сообщило еще 21 января.

Войска заступят на учебное боевое дежурство в составе единой региональной системы ПВО России и Беларуси. Неделю назад, 27 января, Россия завершила перебазирование с Дальнего Востока в Беларусь истребителей Су-35. Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что Россия направляет на маневры в Беларусь 12 истребителей Су-35. А 29 января пришло официальное сообщение о прибытии в Беларусь дивизиона комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".

Ожидается, что в Беларуси в учении будут задействованы пять военных полигонов ("Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский"), ряд участков местности и четыре аэродрома ("Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи"). Маневры проходят на фоне сложного кризиса в отношениях России и стран НАТО, которые обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины и грозят России санкциями.

Первого февраля Министерство обороны России сообщило иностранным атташе о проведении военных учений России и Беларуси "Союзная решимость-2022", хотя и не было обязано этого делать. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

"В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение "Союзная решимость-2022". В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безо­пасности Союзного государства и противодействию терроризму", - уточнил министр. В то же время Шойгу указал, что ни Россия, ни Беларусь не были обязаны сообщать иностранным партнерам о параметрах этих военных учений, однако российское оборонное ведомство сделало это.

Россия и Беларусь не обязаны были сообщать иностранным партнерам о параметрах данных военных учений, но сделали это добровольно

Глава военного ведомства России подчеркнул: "Количество участников маневров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнеров о проводимых мероприятиях. Тем не менее Минобороны России в рамках добровольной транспарентности проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении".

Российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022" проходят в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства, проводимой по решению президентов России и Беларуси.