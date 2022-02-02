Артем Новиков: Сейчас мы готовим стратегию работы фонда на ближайшие пять лет, занимаемся пересмотром кредитной политики РКФР. Фото: Денис Акчурин

Роль и место Российско-Киргизского фонда развития (РКФР) в национальной экономике будут переосмыслены. Об этом в интервью "РГ" рассказал председатель правления РКФР Артем Новиков. В ходе беседы он также ответил на другие вопросы, касающиеся работы фонда в ушедшем 2021-м и наступившем 2022-м, и поделился своим видением дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии.

Артем Эдуардович, каким стал 2021-й для Российско-Киргизского фонда развития? Был ли он успешным и, если ответ положительный, в чем измеряется успех?

Артем Новиков: Прошедший год был непростым. После известных послевыборных событий октября 2020-го финансирование РКФР приостановили. Тогда же возникли вопросы о необходимости модернизации структуры, ее новой роли в экономике страны.

Полноценная работа возобновилась в июле 2021-го, поэтому фактически оценить деятельность фонда можно только за шесть месяцев. Могу сказать, что за этот период времени мы перевыполнили поставленные планы - "закрыли" год с хорошими результатами как по финансам, так и по количеству одобренных заявок, поступивших на рассмотрение, - 23 на сумму свыше 80 миллионов долларов.

Еще один и, наверное, наиболее важный индикатор - состояние заемщиков фонда. Большая их часть в 2021-м улучшила свои показатели. К примеру, налоговые отчисления и экспорт продукции выросли на семь и шесть процентов соответственно. Особенно примечательно то, что их поставки в Россию увеличились на 20 процентов по сравнению с 2020 годом, а число занятого населения на их предприятиях стало больше на 1700 человек.

В целом в портфеле фонда в данный момент находится более 40 новых проектных предложений, которые потенциально могут быть одобрены, на общую сумму около 140 миллионов долларов.

Был успешным для фонда 2021-й и с точки зрения реализации масштабных российско-киргизских мероприятий. Сначала мы провели на Иссык-Куле бизнес-форум, участие в котором приняли представители 70 компаний РФ. На форуме, в том числе, были подписаны экспортные контракты. РКФР, в свою очередь, заключил договоры с Росэксимбанком с общим лимитом 30 и с ЕАБР на 50 миллионов долларов, в рамках которых заявители могут получать финансирование в российских рублях.

Затем в ноябре в Бишкеке прошла бизнес-миссия более чем 60 российских компаний. В рамках этого события фонд подписал учредительные документы с "Нацпромлизингом" - одним из крупнейших в РФ операторов, специализирующимся на адресной поддержке промышленности в области станкостроения, оборудования, а также модернизации производства и поддержке сбыта.

В итоге на территории КР создана и уже работает лизинговая компания, которая за два месяца существования собрала портфель заявок на сумму 200 миллионов долларов.

Насколько подобные российско-киргизские бизнес-мероприятия эффективны для экономики республики?

Артем Новиков: Это очень интересный формат сотрудничества. Нам удается посадить за один стол ведущих производителей оборудования, поставщиков и покупателей продукции как с российской, так и с киргизской стороны, найти новые формы взаимодействия между ними и экспортные направления. В целом это как укрепляет двустороннее экономическое сотрудничество между нашими странами, так и способствует росту экономики КР. Если бы не такие мероприятия, нам бы, к примеру, не удалось оперативно проработать вопрос создания лизинговой компании и было бы значительно сложнее консультироваться с финансовыми институтами России.

В будущем мы обязательно продолжим практику проведения крупных совместных бизнес-форумов. Следующая миссия, надеюсь, пройдет уже весной 2022-го.

Критики таких мероприятий говорят, что подобные встречи не приносят конкретных результатов. Мол, собрались, поговорили и разъехались. Что бы вы им ответили?

Артем Новиков: Любая большая работа начинается с малого. Если люди сначала не встретятся и не обсудят детали, то о каких дальнейших шагах можно говорить? Во время всех проведенных в 2021 году мероприятий были подписаны конкретные документы.

К примеру, соглашение о поставке оборудования для строительства птицефабрики на территории КР мощностью 20 тысяч тонн мяса птицы. Этот проект уже активно реализуется - определен земельный участок для строительства объекта, проведены все необходимые технологические исследования, разработан бизнес-план. Это ли не конкретный результат - реальное производство стоимостью 20 миллионов долларов, направленное на импортозамещение важной продукции в республике?

Или соглашение о создании в КР так называемого проектного офиса. Структура будет помогать местным предпринимателям формировать проектные заявки, чтобы у них была возможность привлекать финансирование не только из РКФР, но и из других финансовых институтов, в том числе в рамках ЕАЭС.

Эти и другие, как вы сказали, конкретные результаты так или иначе стимулируют развитие экономики республики - создают предприятия в стране, увеличивают ее экспортный потенциал, что положительно отражается на благосостоянии киргизстанцев.

Обращаются ли в РКФР с заявками российские компании, желающие работать в Киргизии?

Артем Новиков: Большая часть заявок, которые рассматриваются фондом, так или иначе связана с российской составляющей. Это либо экспорт, либо поставки оборудования и сырья для производства. У нас есть три ключевых цели - содействие развитию экономики КР, укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества и адаптация экономики республики к требованиям ЕАЭС. Любой проект, который поступает в фонд, мы рассматриваем через призму этих целей.

За все время существования РКФР ни разу не было информации об участии фонда в каких-либо благотворительных акциях. Почему?

Артем Новиков: Базовые принципы финансирования проектов фондом, заложенные в учредительных документах, - срочность, платность и возвратность. Мы не имеем права финансировать благотворительные направления. Но если говорить о бизнес-проектах, мы при необходимости помогаем заявителям провести маркетинговые исследования, анализ рынка, подготовить бизнес-план, разработать финансовые модели и нанять консультантов, привлечь менеджмент, который поможет улучшить финансовые показатели и качество работы. Все это осуществляется на грантовой основе.

Как вы оцениваете уровень двустороннего торгово-экономического сотрудничества РФ и КР? Раскрыт ли потенциал такого взаимодействия между нашими странами на все 100 процентов? Или нам еще есть куда стремиться?

Артем Новиков: Конечно, стремиться есть куда. Направлений, по которым мы можем наращивать сотрудничество большими темпами, достаточно. Это, к примеру, взаимодействие в энергетической сфере, возможность увеличения поставок в РФ продукции легкой промышленности и сельского хозяйства. Главное, что нужно понять, - экономика КР больше не является реэкспортной. Поэтому стране необходимо "уходить" в собственные производство и экспорт под брендом "Изготовлено в КР".

Один из пунктов Национальной программы развития Киргизии до 2026 года - реализация масштабных проектов на основе так называемой "зеленой" повестки дня. Как вы относитесь к этому актуальному сегодня глобальному тренду? Что может сделать РКФР для поддержки "зеленой" экономики в республике?

Артем Новиков: Все страны в рамках Парижского соглашения по климату так или иначе включают "зеленую" повестку дня в национальные экономические программы и планы действий. В том числе и наша республика. Проблем экологического характера в КР хватает. Это и ускоренное таяние ледников, и нехватка водных ресурсов, и смог, который возникает в городах в зимний период. Российско-Киргизский фонд развития не может оставаться в стороне, когда страна пытается решить эти проблемы.

Постепенный перевод республиканской экономики на "зеленые" рельсы - одна из целей Нацпрограммы развития на следующие пять лет. РКФР в этом отношении будет активно взаимодействовать с Зеленым климатическим фондом ООН, другими институтами, которые предоставляют "зеленое" финансирование. Мы уже обсуждали с нашими партнерами возможный выпуск "зеленых" облигаций. Кроме того, у нас есть соглашение о сотрудничестве с международным финансовым центром "Астана", который также активно занимается этой повесткой. Могу заверить, что РКФР будет поддерживать востребованное сегодня во всем мире направление и развивать его.

Дефицит энергии в республике все чаще негативно сказывается на жизни простых киргизстанцев. Какую роль может сыграть фонд в решении этой актуальной проблемы?

Артем Новиков: В настоящее время РКФР уже рассматривает несколько проектов, касающихся сферы энергетики. Уже есть успешный опыт. Мы профинансировали строительство Тегирментинской малой ГЭС мощностью три мегаватта. Станция, на возведение которой из фонда выделили 140 миллионов сомов, работает уже пять лет.

В числе других проектов - малые гидроэлектростанции "Лейлек" в Баткенской области мощностью шесть мегаватт, "Бала-Саруу" в Таласской области (25 мегаватт). Мы ведем консультации с Евразийским банком развития по Куланакской ГЭС в Нарынской области (100 мегаватт).

Правительство КР сегодня как никогда прежде понимает актуальность этой темы. В рамках реализации решений президента страны были внесены поправки в нормативную базу, которая регулирует вопросы покупки государством электроэнергии у малых ГЭС, у частных производителей. Потребность в электроэнергии каждый год увеличивается на четыре-шесть процентов, а мощности не растут теми же темпами.

Ключевой вопрос

Какие изменения ждут работу Российско-Киргизского фонда развития в 2022-м?

Артем Новиков: У нас большие планы на этот год. Мы пытаемся переосмыслить роль и место фонда в структуре национальной экономики. Фонд не должен оставаться исключительно классическим кредитным институтом. Это должна быть структура, которая создает возможности для привлечения компетенций, инноваций, капиталов и становится их проводником на территории КР. Сейчас мы готовим стратегию работы фонда на ближайшие пять лет, занимаемся пересмотром кредитной политики РКФР. Намерены заниматься развитием рынка лизинговых услуг, фондового рынка, будем стимулировать компания-заемщики для выпуска собственных облигаций с целью привлечения капиталов от населения.

В приоритете - вопросы импортозамещения. Одна из ключевых задач - импортозамещение мяса птицы, куриных яиц, мясной и молочной продукции, строительных материалов. Мы стараемся консолидировать усилия всех институтов развития в стране, для чего уже провели консультации с кабинетом министров. Сейчас ведется работа по созданию координационного совета, в рамках которого будут рассматриваться крупные проекты и определяться источники их финансирования.

У нас очень хорошие коммуникации с правительством. В составе совета фонда два ключевых министра экономического блока - министр экономики и коммерции и министр финансов. Это позволяет нам корректировать планы РКФР и соотносить их с экономической политикой правительства и возможностями республиканского бюджета.

Кстати



Основными отраслями инвестпроектов, поданных на рассмотрение в фонд в 2021 году, были легкая промышленность, производство и переработка сельхозпродукции, производство лекарств, инфраструктура и гидроэнергетика.

По данным РКФР, совокупная выручка заемщиков фонда в 2021-м составила 46,3 миллиарда сомов (около восьми процентов от ВВП страны), объем экспорта - 170,4 миллиона долларов. Совокупные налоговые отчисления - 4,4 миллиарда сомов.



"Фонд не только занимается льготным кредитованием, но и работает на перспективу. Чтобы заемщики не испытывали трудностей из-за колебаний курса доллара по отношению к сому, РКФР создал возможности для финансирования проектов в российских рублях. Линия от Евразийского банка развития составляет 3,7, от Российского экспортного банка - 2,2 миллиарда рублей", - сообщили в фонде.



Начиная с 2015 года РКФР профинансировал 3140 проектов на сумму 407,9 миллиона долларов. Фонд стал крупнейшим институциональным инвестором на территории КР с активным присутствием в регионах республики.

"В 2022 году, основываясь на накопленном опыте, РКРФ планирует укрепить свои позиции в республике в качестве международного института развития. Его основные миссии - содействие экономическому сотрудничеству между Киргизией и Россией, модернизация и развитие экономики КР в интеграционных целях", - отметили в фонде.