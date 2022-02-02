RT DE обжалует в суде решение немецкого регулятора о запрете на вещание

Компания RT DE Productions намерена обжаловать в суде решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания телеканала RT DE. Об этом заявила заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Она также отметила, что телеканал продолжит вещание из Москвы.

Ранее 2 февраля немецкий регулятор MABB постановил, что продакшен-компании RT DE Productions следует прекратить вещание через спутник Eutelsat, Smart TV, сайт и приложении RT, а также - посредством платформы Odysee.

По словам Белкиной, ситуация "абсурдна". Она отметила, что RT DE Productions "не осуществляет вещание в принципе - ни в Европе, ни где-либо еще. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, у которого, в свою очередь, есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Лицензия была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

С 1 февраля Комиссия по допуску и надзору германского медиарегулятора Medienanstalten запретила вещание RT DE в Германии.