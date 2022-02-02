С января 2022 года энергетики должны устанавливать умные счетчики

С января нынешнего года энергетики должны не только бесплатно заменять квартирные электросчетчики, но и устанавливать исключительно умные приборы. Что должен уметь такой счетчик и хватит ли их на всех, рассказали эксперты.

С июля 2020 года установка, поверка и замена электросчетчиков стала обязанностью не жителей, а энергетиков и проводятся они за счет этих организаций, говорит директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая. А с января нынешнего года потребителям должны безвозмездно устанавливать не просто счетчики, а приборы с минимальным набором функций интеллектуальных систем учета.

Что умеет умный счетчик?

Умные приборы должны уметь, во-первых, самостоятельно передавать показания (у жителей отпадает необходимость ежемесячно списывать цифры со счетчика и вписывать или вбивать их в квитанции). Они могут фиксировать скачки напряжения, попытки вскрытия или влияния жителей на показания (например, с помощью магнитов), дистанционно отключать или ограничивать электроэнергию должникам, а также подключать обратно.

При этом установка умного счетчика еще не означает, что он подключен к интеллектуальной системе учета и жители сразу могут прекратить передавать показания. Устройство обязательно должно быть подключено к системе до мая 2023 года. Жителю должны прислать об этом уведомление.

Когда поставят счетчик?

Электросети обязаны установить приборы учета при технической неисправности прежнего счетчика или окончании срока его эксплуатации, поясняет Вепрецкая. Если на 1 апреля 2020 года срок эксплуатации счетчика уже закончился или он уже был сломан, то поставить новый прибор должны до конца 2023 года. В других случаях на установку, замену или поверку приборов отводится полгода с момента поломки или истечения срока эксплуатации.

Всегда ли меняют бесплатно?

Бесплатная установка умных счетчиков не распространяется на некоторых новоселов - тех, кто купил или собирается приобрести квартиру в новостройке. В домах, куда гарантирующий поставщик на 1 января 2022 года не поставлял электроэнергию, он может взять плату за установку умного счетчика, если только такие приборы не были предусмотрены в ходе строительства дома (до января 2021 года это было не обязательно для застройщика).

Ситуация с заменой счетчиков пока непростая: их не хватает

Кроме того, за плату меняют счетчики тем жителям, которые хотят установить новый прибор до истечения срока поверки или эксплуатации прежнего. Например, если владелец квартиры хочет поставить счетчик с большим количеством функций.

А если вовремя не заменили счетчик?

Ситуация с заменой счетчиков пока непростая: их банально не хватает. Как отмечают в минэнерго, кроме приборов, срок эксплуатации которых подойдет к концу в 2022 году, сетевым организациям и гарантирующим поставщикам придется установить дополнительный объем счетчиков, накопившийся за прошлые годы. Которые ранее должны были быть заменены потребителями, но этого сделано не было. Так, в 2022-2023 годах подлежат установке более 8,5 млн приборов.

В связи с этим недавно была продлена на два года возможность не замены, а поверки квартирных счетчиков (чей срок эксплуатации еще не истек) до конца 2024 года. На год, до начала 2024 года, отложен и порядок уменьшения платы за свет для жителей (своего рода штрафы в пользу населения) в случаях, если им вовремя не установили новый счетчик.

В Кодексе об административных правонарушениях есть штраф для электросетей, просрочивших замену счетчика: организацию могут наказать на 100 тысяч рублей.

Если организация не выполнит свои обязательства по установке счетчиков, жители могут обратиться в госжилинспекцию или прокуратуру. Однако в Госдуме рассматривается и, по-видимому, будет оперативно принят законопроект о моратории на эти штрафы - их предполагается не взимать до начала 2024 года.