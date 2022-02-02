Сенатор Рябухин предложил депортировать иностранцев за контрафакт алкоголя

Те, кто ожидает получения российского гражданства и производит контрафактный алкоголь, должны быть депортированы. Такую поправку подготовили сенаторы ко второму чтению президентского законопроекта "О гражданстве РФ", сообщил первый заместитель Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.

"Гастарбайтеры, если они приехали сюда зарабатывать на крови, если они готовы идти на групповое преступление, а они разливают метанол осознанно, это умышленное убийство, им не следует предоставлять гражданство и нужно депортировать", - сказал Ря​​​бухин РИА Новости.

Он обратил внимание, что граждане из государств ближнего зарубежья составляют 75% лиц, которые занимаются производством контрафактного алкоголя.

"Те, кто уже получил гражданство РФ, должны в полной мере нести уголовную и административную ответственность по российскому законодательству", - подчеркнул сенатор.

Рябухин направил соответствующие поправки министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и надеется на получение положительного ответа.

Кроме того, в Совфеде готовят поправки о запрете разлива алкоголя в пластиковую тару, о клеймении стеклянных бутылок со спиртным заводом-производителем, ответственности за поддельные акцизные марки, на которых мелким шрифтом написано: "не является акцизом".