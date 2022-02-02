Новости

В Туле на школьницу упала ледяная глыба 13:10
Более половины австрийцев получили бустерную прививку 12:58
Потребление энергии жителями Приангарья возросло вчетверо из-за майнинга 12:56
Эторфин станут применять при лечении животных 12:42
В Сиэтле появился музей цифровых произведений искусства 12:36
Кассация отклонила жалобу Соболь на приговор к году исправительных работ 12:35
В Москве совершено разбойное нападение на 89-летнего пенсионера 12:32
Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого 12:13
В Челябинской области отказались от введения всеобщего дистанта 12:06
Мария Захарова уличила главу МИД Британии в незнании географии 12:00
Генпрокуратура готовит запрос о выдаче из Италии экс-гендиректора Антипинского НПЗ 11:52
Украина провела учения на границе с Крымом с применением РСЗО "Ураган" 11:48
Сенатор Рябухин предложил депортировать иностранцев за контрафакт алкоголя 11:43
В Петербурге уволят оперативницу, которой сломали руку в дежурной части 11:29
Российские фигуристки Валиева и Трусова провели первую тренировку в Пекине 11:18
София Ротару заразилась штаммом "омикрон" с осложнениями 11:09
Польша решила передать Украине ПЗРК Piorun 11:07
Россия в январе нарастила экспорт электроэнергии почти на 18% 11:00
США могут перебросить в Польшу около 2,5 тысячи военных 10:48
Military Watch: Су-30 превосходит любой западный истребитель 10:45
В Крыму из-за писем о бомбах эвакуировали здания администраций 10:44
31-летний актер из "Ходячих мертвецов" покончил с собой 10:44
В Совфеде оценили слова Псаки о России, лисе и курятнике 10:36
El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности 10:34
Попова: Делается все, чтобы избежать завоза в Россию вируса Нипах 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 11:43
Рубрика: Власть

Сенатор Рябухин предложил депортировать иностранцев за контрафакт алкоголя

Текст: Дмитрий Гончарук
Те, кто ожидает получения российского гражданства и производит контрафактный алкоголь, должны быть депортированы. Такую поправку подготовили сенаторы ко второму чтению президентского законопроекта "О гражданстве РФ", сообщил первый заместитель Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Гастарбайтеры, если они приехали сюда зарабатывать на крови, если они готовы идти на групповое преступление, а они разливают метанол осознанно, это умышленное убийство, им не следует предоставлять гражданство и нужно депортировать", - сказал Ря​​​бухин РИА Новости.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
Контрафактный алкоголь предложили уничтожать быстрее

Он обратил внимание, что граждане из государств ближнего зарубежья составляют 75% лиц, которые занимаются производством контрафактного алкоголя.

"Те, кто уже получил гражданство РФ, должны в полной мере нести уголовную и административную ответственность по российскому законодательству", - подчеркнул сенатор.

Рябухин направил соответствующие поправки министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и надеется на получение положительного ответа.

Кроме того, в Совфеде готовят поправки о запрете разлива алкоголя в пластиковую тару, о клеймении стеклянных бутылок со спиртным заводом-производителем, ответственности за поддельные акцизные марки, на которых мелким шрифтом написано: "не является акцизом".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Миграционный учет в России Госрегулирование оборота алкоголя Алкоголь и табак

Главное сегодня

Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого
Глава Роспотребнадзора Попова: Речи о локдауне или чрезвычайных мерах в России сегодня не идет
El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности
За сутки в России госпитализировали 17 201 человека с COVID-19
Сенатор Рябухин предложил депортировать иностранцев за контрафакт алкоголя
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году