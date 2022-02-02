Сергей Степашин: Российские вузы готовят слишком много юристов

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что количество выпускников юридических вузов и факультетов в России сейчас превышает потребности рынка. По его словам, ежегодно вузы выпускают до 300 тысяч дипломированных юристов. Причем, качество образования может кардинально различаться от вуза к вузу. Иными словами, диплом диплому рознь, хотя формально любой обладатель диплома будет считаться юристом.

Как передает ТАСС, заявление прозвучало на форуме "Научная аттестация: вчера, сегодня, завтра" в Российской академии образования. "Триста тысяч юристов, выпускаемых в год, - никому не нужны, - подчеркнул Сергей Степашин. - И ладно бы еще юристов, а то - людей с дипломом о так называемом юридическом образовании. Это, кстати, касается и других сфер деятельности. Давайте говорить откровенно".

Он рассказал, что в течение 13 лет возглавляет направление, связанное с аттестацией юридических вузов и программ. "Цифры приведу именно в юридическом образовании: в СССР было 55 юридических вузов и факультетов на 285 млн граждан, когда мы начали эту работу с подачи президента России Владимира Путина, у нас было более тысячи вузов и факультетов. Чего только не насоздавали. Но сейчас сократили до 350", - цитирует Сергея Степашина ТАСС. Агентство напоминает, что он также является президентом Ассоциации вузов "Содействие отечественной профессуре".

Эксперты отмечают: многие выпускники юридических вузов действительно не могут найти работу. Но проблема не только в том, что из-за информационных технологий сокращаются рабочие места. Дело в том, что в свое время юридическое образование стало модным, и хотя мода пришла достаточно давно, она все еще не проходит. Само по себе это не так плохо. Но в результате многие вчерашние школьники поступают в юрвузы не потому, что искренне интересуются юриспруденцией. Просто кто-то убедил их (или они сами нафантазировали), что юридический диплом автоматически приносит высокие посты и большие деньги. Нет: успех приносят знания и любовь к своему делу. Поскольку любовью к профессии многие студенты не заражаются, то и по выпуску из вуза не представляют никакой профессиональной ценности.

Раньше такие молодые специалисты могли устроиться в юридические отделы крупных компаний, чтобы выполнять рутинную работу. Скажем, в банке целые отряды клерков-юристов составляли исковые заявления. Никаких особых навыков для этого не нужно, достаточно просто вносить нужные реквизиты в шаблон документа. Но сегодня с этим справляется искусственный интеллект, и выпускники-середняки потеряли возможность устроиться даже на такую - скучную и низкооплачиваемую - работу. На рынке же востребованы те, кто хорошо разбирается в праве, способен применять нормы к конкретным жизненным ситуациям и находить гибкие решения. В общем: профессионалы, работающие не по шаблонам.